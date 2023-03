Sénégal: Apaisement du climat politique - Ngouda Mboup invite Macky Sall à dialoguer au bénéfice du peuple

Invité de l'émission Grand Jury de ce dimanche 19 mars 2023, sur la RFM, Ngouda Mboup, enseignant chercheur à la faculté des Sciences Juridiques et Politiques à l'Université Ckeikh Anta Diop de Dakar, non moins président de la haute cour de régulation du part Pastef, invite le chef de l'Etat Macky Sall à discuter avec l'opposition. Ngouda Mboup par ailleurs, demande une enquête pour élucider sur ce qui est arrivé à Ousmane Sonko.

" Nous l'avons toujours réussi dans ce pays. Et La personne à qui il incombe la responsabilité en premier c'est le président de la République. Parce qu'il est le garant de l'unité nationale. Il est un juge au dessus des parties. Le président Abdou Diouf et le président Abdoulaye Wade étaient des gentlemans. Et à chaque fois que le pays était bloqué, ils se retrouvaient pour discuter.

Parce qu'en réalité, il faut que le pays reprenne pour l'intérieur supérieur du pays. Le président Macky Sall, depuis combien de temps il n'a pas reçu son opposition. Et, pourtant il reçoit même l'opposition étranger ça ne s'explique pas. Charité bien ordonnée commence par soi même. L'identité constitutionnelle sénégalaise repose sur une démocratie de consensus ", a invité dans le Grand Jury sur la RFM, l'enseignant chercheur Ngouda Mboup.

Quant à l'idée de voir Macky Sall et Ousmane Sonko autour d'une table, l'enseignant chercheur se veut optimiste : " Nous sommes entre sénégalais, rien n'est impossible, moi je pense il y a des gens qui sont ici dans ce pays, qui sont de grandes personnalités dans ce pays, qui pourraient jouer ce rôle. Le Sénégal en vaut la peine ", estime-t-il.

Une enquête

Concernant l'état de santé du leader de Pastef, Ousmane Sonko hospitalisé dans une clinique à Dakar, le président de la haute cour de régulation du parti Pastef de relater " Son état est préoccupant en tout cas. J'en ai discuté avec des membres de la direction du parti et qui m'ont dit en réalité Ousmane, donc avait été malmené, tout le monde a vu les vidéos. Ce qui s'est passé lui-même, il l'a relaté. Je pense qu'il faudrait qu'il y'ait une enquête par rapport à ça. "

Situer les responsabilités

Selon lui, " Ousmane sonko est maire de Ziguinchor mais au-delà de ça Ousmane Sonko a un statut qui est protégé par l'article 58 de la constitution et le préambule qui parle d'un jeu démocratique loyal entre l'opposition et le pouvoir. Et à ce niveau, je pense que notre tradition démocratique a pendant longtemps traité avec égard le chef de l'opposition. E Il me semble qu'un citoyen sur la route n'est-ce pas, pour aller déférer à une convocation judiciaire doit ne ce reste que donc par égard à la justice arriver à bon port. Et je pense que nous sommes à un niveau où il faut situer les responsabilités par rapport à ce qui s'est passé pour que plus jamais ça. "