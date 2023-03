Afrique: Tambacounda - Deux associations de producteurs bénéficient d'un financement de 1,7 milliard de francs CFA

Tambacounda — Le Programme mondial pour l'agriculture et la sécurité alimentaire (GAFSP) a octroyé un financement de 1,7 milliard de francs CFA à deux organisations paysannes de la région de Tambacounda (est), pour les aider à renforcer les "moyens de subsistance" des femmes, a appris l'APS samedi du directeur régional du développement rural, Sada Ly.

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), par l'intermédiaire du GAFSP, intervient dans cette region, selon M. Ly.

Avec le GAFSP, l'agence onusienne chargée de l'agriculture cible les femmes et les jeunes membres d'organisations de producteurs (OP).

Dans la région de Tambacounda, l'Association des producteurs de la vallée du fleuve Gambie (APROVAG) et la Fédération Yakaar Niani Wulli (FYNW) bénéficient de ses financements.

"Le GAFSP vient apporter son aide à ces deux OP", a dit Sada Ly, précisant que le programme mondial financé par la FAO intervient dans la production de semences de fonio et la fourniture d'équipements agricoles.

"Tout le monde sait que les femmes éprouvent des difficultés pour obtenir un kilogramme de fonio fini. Ça prenait beaucoup de temps", a souligné M. Ly.

Selon lui, le GAFSP s'appuie sur des organisations paysannes, dont le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux, et l'organisation non gouvernementale ActionAid Sénégal, pour fournir son assistance aux producteurs bénéficiant de ses financements.

"Le programme intervient dans la région de Tambacounda depuis 2018, notamment dans la commune de Koussanar, pour le fonio, dans celle de Missira, en ce qui concerne la banane", a expliqué Ibrahima Faye, un représentant de la FAO.

Le GAFSP cherche à améliorer la productivité, à professionnaliser les OP et à faciliter la commercialisation de la production agricole, selon M. Faye.

Grâce à la FAO, "il est possible maintenant de faire de la transformation de produits agricoles pendant toute l'année. Auparavant, ce n'était possible qu'en période de fraîcheur", a-t-il souligné, ajoutant que la poussière et la pluie entravaient l'exercice de cette activité.