Ile Maurice: Poste La Fayette - Une partie de pêche qui vire au drame

Trois pêcheurs de Poste-de-Flacq, âgés de 30 ans, 46 ans et 39ans, se sont rendus pour une partie de pêche à Poste-La-Fayette, vendredi vers 6 heures du matin.

À un moment donné, ils ont plongé mais ils n'ont pas retrouvé leur ami, Rameswarnath Jharee. Ils ont essayé en vain de le chercher et plus d'une heure après, ils ont vu son corps qui flottait et l'ont sorti de l'eau près de Shiv Sagar Mandir.

L'autopsie à l'hôpital Jeetoo par le médecin légiste de la police, le Dr Chamane, a attribué sa mort à une asphyxie.

Son beau-frère, Roopesh Callichurn, nous livre son témoignage. "Mon beau-frère a l'habitude d'aller pêcher à la ligne et ils ont l'habitude de plonger. Zot konpran lapes. Ses deux amis pêcheurs l'ont secouru et ramené sur le bateau. Ils ont constaté qu'il n'avait de réaction et ont téléphoné au SAMU et aux garde-côtes qui ont tout suite su qu'il était déjà mort."

Il ajoute : "Il a une fille de 13 ans et était très populaire dans l'endroit et avenant avec la famille. On ne pensait pas qu'il allait périr noyé car il avait la vie devant lui et des projets pour l'éducation de sa fille. Un malheur est vite arrivé et aujourd'hui on perd un être cher." Il a toujours vécu de son métier, la pêche. "Il vendait du poisson dans l'endroit et en gardait pour la famille."