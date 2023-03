Ile Maurice: Meurtre du petit Ayaan - "Que la justice soit faite", disent les proches

Nawsheen Beeharry, 28 ans, la mère du petit Ayaan, décédé le 13 novembre 2020 après avoir été battu par son concubin, a plaidé coupable en cour intermédiaire jeudi. Elle est poursuivie pour exposing child to harm alors que son concubin, Sheik Mohamed All Ashar Sobratee, a été trouvé coupable de meurtre en juin 2022 et écopé d'une peine de prison de 39 ans.

Elle a cependant demandé un procès séparé des deux autres protagonistes dans l'affaire, la Dr Nesha Soobhug et le caporal Moontaj Emambocus, qui ont tous deux plaidé non-coupables. L'affaire sera entendue le 31 mars.

Comment les proches du petit Ayann vivent-ils ce nouveau rebondissement ? L'on explique que le garçonnet aurait dû fêter ses cinq ans, le 21 mars et que c'est très dur pour la famille. "On pense beaucoup à lui, tout le temps. Il aurait eu cinq ans. On aurait célébré tous ensemble. Rien n'est plus pareil sans lui. Aster la ki mama pe dir? Nou inn trouvé lor facebook lin pas la cour tousala...

Elle doit payer pour ce qu'elle a fait subir à son propre enfant." Si elle ne voulait plus s'en occuper, pourquoi ne pas l'avoir confié à un proche, se demandent toujours ceux qui ont toujours chéri le petit bout de chou. Qui plus est, Nawsheen Beeharry s'était remis avec le père biologique d'Ayaan, il y a quelque temps.

Ce dernier avait d'ailleurs confié à l'express lui avoir pardonné. Une décision que des proches ne comprennent toujours pas. "Depuis, nous n'avons aucun contact avec eux. Kouma posib sa ? Nou geté ki lakour pou désidé aster !"