Mozambique: "Ils sont restés à leur place, près du peuple persécuté, jusqu'à ce que le sang soit versé". L'histoire des martyrs jésuites de Chapotera

Tete (Agence Fides) - Le 20 novembre 2021, le Sanctuaire de Nossa Senhora da Conceição do Zobuè, dans le diocèse de Tete, au Mozambique, a accueilli un événement historique pour l'Église locale: l'ouverture du procès de béatification et de canonisation de deux Serviteurs de Dieu, les Pères jésuites João de Deus Kamtedza, du Mozambique, et Sílvio Alves Moreira, du Portugal, connus sous le nom de " Martyrs de Chapotera ".

Ils ont été enlevés et tués le 30 octobre 1985, dans le contexte de la guerre civile qui ravageait le Mozambique, devenu le théâtre d'atrocités et de violences commises par les guérilleros de la RENAMO et les partisans du régime marxiste-léniniste du FRELIMO. "Les pères João de Deus Kamtedza et Sílvio Alves Moreira se sont totalement consacrés au bien du peuple, jouissant de l'estime des chrétiens et des non-chrétiens", souligne l'évêque de Tete, Mgr Diamantino Guapo Antunes, des Missionnaires de la Consolata (IMC).

Les années de guerre civile ont mis à rude épreuve le peuple mozambicain et les communautés catholiques, comme le rapporte l'Agence Fides à l'époque. En 1985, outre la mort des deux jésuites dont la cause de béatification a été ouverte, d'autres événements douloureux se sont produits. Le 3 janvier, la missionnaire combonienne italienne Soeur Teresa Dalle Pezze est tuée lors d'une attaque de la guérilla de la Renamo contre un convoi de véhicules escortés, sur la route de Nampula à Nacala. Dans la nuit du 3 au 4 juin, un groupe de guérilleros de la Renamo a enlevé quatre religieuses portugaises de l'Ordre de Saint-Joseph de Cluny et quatre aspirants, dont certains ont réussi à échapper aux ravisseurs, à Lifidzi, dans la province de Tete.

Deux missionnaires capucins italiens ont été enlevés dans le diocèse de Quelimane le 30 juillet par des militants de la Renamo, qui ont attaqué la ville de Luabo, prenant les deux otages avec d'autres étrangers. Ils ont été libérés le 10 septembre, en même temps que 22 autres étrangers. Après une période de repos et de soins en Italie, ils ont souhaité reprendre leur mission.

Soeur Luigia Bottasso, des Missionnaires de la Consolata, et trois catéchistes mozambicains ont été enlevés le 6 novembre entre les missions de Maúa et Cuamba, dans le diocèse de Lichinga, alors qu'ils se rendaient à une réunion pastorale.

Dans ce cadre humainement décourageant, se distingue le témoignage de foi des catéchistes de Pambargala, diocèse de Novo Redondo (aujourd'hui diocèse de Sumbe, Angola), rapporté par Fides le 11 mai 1985. "Les communautés chrétiennes, durement éprouvées par la guerre, n'ont pas pu recevoir la visite de missionnaires depuis plus de deux ans. Mais les chrétiens, les catéchistes et surtout les jeunes ont donné un témoignage de courage et de persévérance.

Avec une grande fermeté dans leur foi, ils ont maintenu le contact, par des messages et des visites". Leur message était le suivant: "Nous nous réjouissons de visiter et de célébrer la foi avec tous les chrétiens de Pambargala. Ce jour viendra! En attendant, nous sommes fermes dans la foi, unis dans la charité fraternelle et courageux dans l'espérance de la Paix".

Chapotera, la localité associée aux deux martyrs jésuites, est un village situé à environ 6 km de la mission de Lifidzi, dans le nord du diocèse de Tete. La nationalisation de l'éducation et de la santé décidée par le gouvernement mozambicain le 24 juillet 1975, un mois après l'indépendance, a conduit les missionnaires à réfléchir à une alternative au type de mission auquel ils s'étaient consacrés jusqu'alors.

Expulsés de leur maison, laissant derrière eux l'infrastructure de la mission qu'ils avaient construite (écoles, laboratoires, hôpital, etc.), ils ont établi une nouvelle résidence près du village de Chapotera, où les Jésuites se sont installés en 1978. Le père João de Deus Kamtedza est arrivé à Chapotera le 22 juillet 1983 et le père Silvio en 1985. C'est là que, dans la nuit du 30 octobre 1985, après avoir été réveillés par un groupe de personnes armées, ils ont été contraints de quitter la maison, avant d'être sauvagement assassinés.

Le lendemain matin, 31 octobre, ayant entendu le bruit d'une voiture et des coups de feu tard dans la nuit, des chrétiens se sont rendus à la résidence des prêtres. Ne voyant aucun signe de violence, ils en concluent qu'ils ont été enlevés par la guérilla de la Renamo. C'est la nouvelle qui est parvenue à Vila Ulóngwe le 31 octobre à midi. Le 1er novembre, un homme du village de Chapotera qui se rendait à son campement, en passant devant un sisal, a vu les corps sans vie des deux prêtres. Il est allé prévenir le chef de la communauté qui, effrayé et attristé, a gardé le silence. Ainsi, même les jésuites d'Ulóngwe, la paroisse la plus proche, n'ont rien su de ce qui s'était passé.

Ce n'est que le 4 novembre que le père António dos Reis, supérieur de Vila Ulóngwe, a réussi à obtenir des autorités l'autorisation de se rendre à Chapotera pour voir ce qui s'était passé. À son arrivée à Chapotera, un homme lui a dit que les prêtres avaient été tués à une courte distance. Le missionnaire est alors retourné à Vila Ulóngwe pour informer l'administrateur et le commandant militaire. Le même jour, il est retourné à Chapotera avec l'escorte militaire pour récupérer les corps des prêtres, les mettre dans des cercueils et les emmener au cimetière du village. Ils sont arrivés au cimetière vers 19 heures. Ils ont prié et écouté quelques témoignages sur les prêtres, en utilisant les phares des voitures pour éclairer l'obscurité.

Le père João de Deus, dit l'évêque de Tete, Monseigneur Diamantino Guapo Antunes, était un homme qui rayonnait de joie par sa simplicité et sa spontanéité, et qui s'entendait bien avec tout le monde. Il aimait le Mozambique et son peuple. Apprécié de tous, il annonçait l'Évangile à tous avec respect et amour. Son zèle apostolique l'a conduit, dans la mesure où la situation le permettait, même au péril de sa vie, dans des endroits isolés et difficiles. Il a essayé d'animer et d'encourager tout le monde. Avec son peuple, il a souffert de la peur dans ce climat d'instabilité, déclenché par l'arbitraire, l'injustice et les violations de la dignité humaine.

Le père Silvio", poursuit l'évêque de Tete, "était un homme actif, toujours prêt à servir les autres en cas de besoin. Il était droit, sincère et franc, parfois dur, mais sans offenser personne. C'était un homme courageux, conscient du danger, mais audacieux, comme celui qui n'a peur de rien. Des vertus nourries par la foi et la confiance. Il était intelligent et lucide, très clair dans sa communication. Il avait l'habitude de prendre des exemples de la vie communautaire pour illustrer et exhorter".

João de Deus est né au Mozambique, à Nkau, sur le plateau d'Angónia (Tete), le 8 mars 1930. Silvio est né au Portugal le 16 avril 1941, à Rio Meão, Vila da Feira. Tous deux avaient fait leurs études secondaires à l'école apostolique de Macieira de Cambra (Portugal): le Père João de 1948 à 1951 et le Père Silvio de 1951 à 1957. Le père João est entré au noviciat de la Compagnie de Jésus le 1er septembre 1951 et le père Silvio le 24 octobre 1957.

Tous deux avaient obtenu leur licence en philosophie à la Faculté Pontificale de Philosophie de Braga en 1958. Le père Sílvio est parti la même année pour le Mozambique afin d'y effectuer sa période "magistérielle". Ils ont ensuite suivi un cours de théologie: le père João en Espagne, à la faculté de théologie de San Cugat del Vallés, à Barcelone, de 1961 à 1965, et le père Silvio au Portugal, à la faculté de théologie de l'université catholique de Lisbonne, de 1968 à 1972.

João a été ordonné prêtre à Lifidzi, au Mozambique, le 15 août 1964; le père Sílvio à Covilhã, le 30 juillet 1972. Le père Sílvio, tout en étudiant la théologie, avait également suivi les cours de l'Instituto Superior de Ciências Sociais e Política Ultramarina (ISCSPU), qui préparait le personnel de l'administration d'outre-mer. Il s'est intéressé à ce cours parce qu'il voulait connaître la législation et l'orientation politique du Portugal dans les territoires d'outre-mer.

Au Mozambique, le père João a toujours travaillé à Angónia, tandis que le père Silvio a travaillé comme professeur au séminaire diocésain de Zóbue (Tete), dans la ville de Tete et à Maputo. En 1984, les deux jésuites se trouvaient à Chapotera, et c'est à partir de là qu'ils ont commencé leur activité missionnaire sur l'ensemble de l'ancien territoire de la mission Lifidzi, pleinement engagés dans la construction du Royaume de Dieu, qui exige souvent non seulement l'annonce, mais aussi le renoncement et la dénonciation. C'est pour cette raison qu'ils ont été tués le 30 octobre 1985.

Ces deux jésuites, que Dieu a réunis en 1984 à Chapotera, poursuit l'évêque Diamantino Guapo Antunes, étaient amis et partageaient ce qu'ils vivaient. Ils se sont aidés et encouragés mutuellement, poursuivant le même idéal, convaincus que le Royaume de Dieu passe aussi par la dénonciation des structures injustes et oppressives. C'est pour cela qu'ils ont donné leur vie.

Ils peuvent être considérés comme des martyrs de la justice. Ils étaient des témoins gênants. Ils connaissaient les atrocités commises sur place et ont commencé à les dénoncer. Lorsqu'ils ont pu partir, ils ont senti qu'ils devaient choisir de rester. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont restés à leur place, près de leur peuple persécuté, jusqu'à ce que le sang soit versé".

Mgr Antunes a souligné que "la béatification des martyrs de Chapotera est très ressentie et souhaitée par les Mozambicains. Ils ont été des missionnaires de la foi, du courage et de la charité. Le processus actuel est un signe de maturité de l'Église catholique au Mozambique, une Église ministérielle et martyriale. C'est un appel à un engagement chrétien courageux. Hier comme aujourd'hui, l'Église catholique est appelée à répondre par sa présence effective et consolatrice auprès de la population martyrisée, sans jamais cesser de lancer des appels à la paix et à la réconciliation des parties en conflit".

L'évêque conclut: "La violence qui ravage le nord du Mozambique, dans la province de Cabo Delgado, a déjà fait des martyrs parmi la communauté catholique. L'exemple des martyrs de Chapotera, comme celui des catéchistes martyrs de Guiúa et de beaucoup d'autres, est aujourd'hui d'une grande importance. Ce sont des hommes et des femmes qui ont choisi une vie de témoignage et d'annonce de l'Évangile de la paix et de l'amour. Leur exemple demeure et se multiplie". (Agence Fides 20/3/2023)