Sénégal: Pape Sagna Mbaye / Ministre des Pêches et de l'Economie Maritime - "Les produits halieutiques doivent être transformés à un niveau supérieur "

Le ministre des Pêches et de l'économie maritime Pape Sagna Mbaye a effectué avant-hier, samedi 18 mars, une visite au niveau des différents stands et expositions de son département à la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales (Fiara). A l'issue de cette visite, il a souligné la nécessité de transformer les produits halieutiques à un niveau supérieur avec un stand international pour être vendus partout dans le monde.

" Les produits halieutiques doivent être transformés à un niveau supérieur avec un standard international ". Ces propos sont du ministre des Pêches et de l'économie maritime Pape Sagna Mbaye qui effectuait avant-hier, samedi 18 mars, une visite au niveau des différents stands et expositions de son département à la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales (Fiara) qui se déroule au Cices.

Selon le ministre, ces produits peuvent être labellisés Made in Sénégal pour participer à l'effort d'exportation, mais aussi pour montrer que des efforts conséquents ont eu à être effectués pour que ces produits puissent être à un niveau supérieur au produit brut. " Pourquoi pas avoir Iso sur les produits sénégalais transformés ? Ce qui pourra permettre à ces produits d'être demain dans les rayons des grandes surfaces partout dans le monde et peut-être même constituer des événements de show dans le domaine de la distribution.

Parce qu'en respectant la phase de labellisation et d'emballage, où le contenant et le contenu s'articulent de manière harmonieuse et répondent aux normes internationales, ces produits peuvent constituer dans la période de pénétration du marché des éléments de tête de Gondole ", suggère-t-il. Pour lui, un produit qui retrouve une tête de gondole dans une grande surface est respecté et devient un produit auto vendeur. Pape Sagna Mbaye pense par ailleurs que les femmes transformatrices de produits halieutiques doivent être accompagnées davantage. Car, dit-il, elles doivent évoluer et ne plus rester à travailler avec des méthodes de transformation traditionnelle avec tout ce qui a comme désagréments.