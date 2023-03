Burkina Faso: 60 ans de Radio Bobo - Une halte pour s'auto évaluer

Radio Bobo a commémoré, le vendredi 17 mars 2023, ses 60 ans d'existence, à Bobo-Dioulasso, sous le thème " 60 ans de Radio Bobo : quelle radio pour quel public, à l'ère du numérique ? ".

1963-2023. Cela fait 60 ans que Radio Bobo émet dans la région des Hauts-Bassins. Pour marquer d'une pierre blanche ces noces de diamant, la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB) a organisé, le vendredi 17 mars 2023 à Bobo-Dioulasso, une cérémonie commémorative. La célébration de ces six décennies est placée sous le thème : " 60 ans de Radio Bobo : Quelle radio pour quel public à l'ère du numérique ? ".

Selon le représentant du ministre en charge de la communication, le colonel Moussa Diallo, par ailleurs gouverneur des Hauts-Bassins, ce thème est à la fois évocateur et interpellateur. " Evocateur, en ce sens qu'il appelle tout un chacun à une véritable réflexion sur l'avenir de cette radio dans un contexte où les technologies de l'information et de la communication explosent à un rythme effréné.

Interpellateur, parce qu'une nouvelle donne impose nécessairement une autre manière de faire les choses si la radio tient à continuer d'exister ", a-t-il soutenu. Paraphrasant Me Paceré Titenga, homme de culture burkinabè, le colonel Diallo a souligné que " l'arbre, s'il veut porter des fruits doit savoir honorer ses racines ". C'est pourquoi, il a rendu un hommage mérité aux aînés et devanciers de la radio qui ont travaillé " utile ".

" Votre passage à Radio Bobo a fait tache d'huile et restera à jamais inscrit dans l'histoire de ce média qui demeure encore et toujours votre maison ", leur a-t-il dit. Par ailleurs, Moussa Diallo a exhorté les journalistes à être au service de cette radio en accomplissant leur mission tel un sacerdoce en tant qu'agents de service public. Il a aussi invité les agents à plus d'ardeur au travail et à exercer leur métier avec un sens élevé de responsabilité et de professionnalisme.

Renforcer son leadership dans l'Ouest

Pour sa part, le Directeur général (DG) de la RTB, Rabankhi Abou-Bâkr Zida, a affirmé que la célébration de ces 60 ans est l'occasion d'une rétrospective. " Il s'agit de revisiter ce que cette Radio Bobo a fait et continue de faire dans les secteurs de l'information, de l'éducation et de la distraction des populations ", a-t-il insisté. Et d'ajouter qu'après 60 ans d'existence, il sied de marquer une véritable halte pour une auto-évaluation, " non pas pour satisfaire des acquis et dormir sur les lauriers, mais pour en tirer de véritables leçons et mieux les projeter ".

Pour Rabankhi Zida, cette célébration est également une période de réflexion sur l'avenir de la radio face aux grandes mutations qui caractérisent l'univers médiatique national et l'évolution technologique. Aujourd'hui, a-t-il fait savoir, Radio Bobo dispose d'un grand rayon d'écoute, d'une force lui permettant d'influencer les pensées, les comportements des populations en vue d'un développement économique, social et culturel. En effet, s'est réjoui Rabankhi Abou-Bâkr Zida, Radio Bobo est la radio la plus écoutée des provinces du Houet et du Kénédougou et la 2e radio la plus écoutée du Tuy, selon l'étude d'audience des radios menée en 2018.

D'où sa volonté de renforcer son leadership dans l'Ouest du Burkina Faso. Dans cette dynamique, les responsables de la RTB comptent étendre la zone de couverture de la RTB/Télé Hauts-Bassins à la région des Cascades, " dans les jours à venir ". Cependant, a noté le premier responsable de la RTB, la vétusté et l'insuffisance des moyens roulants, des matériels techniques de production, de post-production, de diffusion et d'archivage sont autant de difficultés que connait la Radio.

Quant à la marraine de la cérémonie, Marguerite Bonané, par ailleurs, présidente de la Commission de l'informatique et des libertés (CIL), elle a souligné que Radio Bobo est un maillon " incontournable " dans le paysage médiatique burkinabè car elle a su s'imposer comme tel au fil des années. C'est pourquoi, elle a exhorté les travailleurs de la RTB/Hauts-Bassins, entité abritant Radio Bobo, à faire du professionnalisme leur cheval de bataille, à toujours privilégier l'intérêt supérieur de la Nation dans le traitement de l'information au regard du contexte d'insécurité. Au cours de la cérémonie, six agents ont été décorés pour service rendu à Radio Bobo.