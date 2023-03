Mali: Libération de deux membres du personnel du Comité international de la Croix-Rouge (CICR)

communiqué de presse

Bamako/Genève, 20 mars 2023. Deux membres du personnel du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), enlevés le 04 mars 2023 sur la route entre Gao et Kidal au nord du Mali ont été libérés sans conditions hier.

" Nous sommes soulagés de retrouver nos collègues sains et saufs. Ils seront réunis avec leurs familles dès que possible ", déclare Antoine Grand, chef de la délégation du CICR au Mali. " Nous remercions toutes les personnes qui ont travaillé sans relâche depuis le début de l'incident afin d'assurer leur libération rapide et inconditionnelle ", poursuit-il.

Le CICR ne divulguera ni les noms ni les nationalités des deux membres de son personnel qui ont été libérés le dimanche 19 mars afin de protéger leur vie privée. Nous ne sommes pas en mesure de fournir des détails sur l'enlèvement, la captivité ou la libération de notre personnel.

Le CICR est une organisation exclusivement humanitaire, et strictement neutre, indépendante et impartiale. Ses équipes doivent être respectés et protégées. De tels actes mettent en danger toutes les interventions humanitaires sur le terrain et peuvent avoir un impact significatif sur les services humanitaires fournis aux populations les plus vulnérables affectées par le conflit.

" Nous tenons à poursuivre nos activités humanitaires au plus près des populations affectées par la violence et le conflit au Mali tout en préservant la sécurité de notre personnel dans une région où les besoins humanitaires sont très importants ", explique Patrick Youssef, directeur régional du CICR pour l'Afrique.

Présent au Mali depuis 32 ans, Le CICR opère dans le pays à travers sa délégation à Bamako, ses sous-délégations de Mopti, Tombouctou, Kidal et Gao, et un bureau de Ménaka.