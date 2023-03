Congo-Kinshasa: Eradication des mouvements terroristes ADF et alliés, Conseil des Ministres - Gilbert Kabanda rassure de l'efficacité des opérations conjointes FARDC-UPDF

Intervenant comme d'accoutumé au Conseil des Ministres dont la toute dernière à la 91ème réunion du Conseil des Ministres, tenue par visioconférence le vendredi 17 mars dernier, et présidée par le Président Félix Tshisekedi, le Ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattants a informé des actes de représailles dirigés contre la population du Nord-Kivu par les terroristes ADF/MTM. Dans son rapport, Gilbert Kabanda indique que cette résurgence d'actes terroristes fait suite aux opérations de démantèlement des réseaux de leurs collaborateurs menées par les opérations conjointes FARDC-UPDF. Cependant, a-t-il rassuré, ces opérations d'éradication contre les terroristes ADF et leurs supplétifs se poursuivront sans désemparer.

Retrait des RDF

Dans la suite de son intervention, Gilbert Kabanda a évoqué notamment, le retrait des RDF de Kibirizi et d'autres localités situées entre Mushaki Mweso et Sake en vue de se concentrer sur les axes Kitchanga, Tongo et Kibumba.

Toutefois, a-t-il souligné, "dans leur désengagement progressif, les RDF se renforcent et emportent des jeunes gens en vue de les soumettre à une formation militaire forcée à Tshanzu".

Survol de la situation sécuritaire au pays

Dans la partie Ouest de la République, il a fait état de la résurgence de "L'activisme des insurgés se revendiquant Yaka dans les provinces de Maï-Ndombe et du Kwilu. La sensibilisation continue pour ramener les peuples frères à la coexistence pacifique. Dans la province de l'Ituri, la situation sécuritaire a été marquée par les affrontements tant intercommunautaires entre Codeco et Zaïre à Djugu et Mahagi, qu'entre les FARDC et ces groupes armés", lit-on dans le compte-rendu du Conseil des Ministres.