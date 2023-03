Soudan: Le ministre de la Coopération internationale confirme la solidité des relations soudano-somalienne

Mogadiscio — Le ministre de l'Investissement et de la Coopération internationale, Ahlam Madani, a affirmé la force et la profondeur des relations entre le Soudan et la Somalie. Abordant les activités du Forum soudanais-somalien pour l'investissement et le commerce dans la capitale somalienne, Mogadiscio, elle a appelé les investisseurs soudanais à investir et à transférer leurs expériences dans tous les domaines pour aider à la reconstruction de la Somalie, en particulier dans les domaines des infrastructures et industrie.

Le ministre de l'Investissement a affirmé l'engagement du Soudan à continuer d'offrir des opportunités d'études aux étudiants somaliens au Soudan, soulignant l'importance de bénéficier de l'expérience soudanaise dans le domaine de la formation et de l'échange de visites.

Pour sa part, Mahmoud Abd al-Rahman Sheikh Farah, ministre somalien du Plan, de l'Investissement et du Développement économique, a affirmé l'éternité des relations entre les deux pays, appelant les investisseurs à contribuer à la reconstruction de la Somalie, affirmant la volonté de son ministère de fournir soutenir et supprimer tous les obstacles qui entravent le travail. Au cours du forum, le ministre a présenté plusieurs communications sur les domaines d'investissement dans les deux pays, ainsi que des expériences réussies d'investissement soudanais en Somalie et des expériences somaliennes locales.