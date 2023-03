Soudan: Al-Burhan inaugure les marchés de la KarariNational Cooperative Corporation

Khartoum — Le président du Conseil de souveraineté de transition et commandant en chef des forces armées, le Général Abdel Fattah Al-Burhan, a inauguré dimanche soir à Karari, les marchés de vente à prix réduits de la Société coopérative nationale des forces armées, en présence du chef d'état-major, du ministre de l'intérieur par intérim et du gouverneur de l'État de Khartoum, des membres du commandement des forces armées, des commandants supérieurs, des officiers, des sous-officiers et des soldats du district militaire de Wadi Sayedna , ainsi que des directeurs d'un certain nombre de banques, de petits producteurs et une grande masse de citoyens de la localité de Karari.

Le Général Al-Burhan a salué les masses en soulignant que la zone de Karari est un endroit cher au coeur des Soudanais et de tous les membres des forces armées, saluant la première génération qui a sacrifié le sang et la sueur sur la terre de Karari.

Il a indiqué que les forces armées se sont engagées à continuer d'ouvrir des points de vente à prix réduits afin que les produits parviennent au consommateur sans intermédiaire afin d'alléger le fardeau de la vie des citoyens, dénonçant le commerce de certains avec les moyens de subsistance du peuple.

Il a fait l'éloge des citoyens de la localité de Karari, soulignant que les familles de la région comptent certains membres des forces armées, la décrivant comme une authentique institution nationale sans alternative.

Il a indiqué que les forces armées tentent aujourd'hui, en ouvrant ces marchés, de rembourser une dette envers la région de Karari qui est le lieu de tous les premiers débuts militaires des officiers de l'armée soudanaise.

Le président du CST a affirmé que de nombreux acteurs politiques tentent d'utiliser des alternatives aux forces armées pour faire passer leur programme, mais il a conclu que ces tentatives ne réussiront pas.

Il a indiqué que les dirigeants du pays et les forces armées se sont engagés dans le processus politique en cours avec un coeur ouvert et souhaitent que le peuple obtienne un gouvernement civil, et ne reculeront pas devant cette demande, soulignant le refus du chantage et du marchandage ou la tromperie de personnes.

Il a ajouté qu'ils continueront, affirmant le besoin d'un gouvernement civil qui fournit des services au peuple et s'oppose à leurs problèmes avec vérité et non par la fraude, la falsification ou toute autre approche pouvant conduire à la destruction du pays affirmant l'armée oblige à en prendre conscience.

Al-Burhan a indiqué à l'institution militaire accueillante pour le peuple le désir de sortir du processus politique pour les forces civiles qui sont censées être conscientes des besoins du peuple et être de véritables forces politiques, ajoutant que nous voulons que ces forces politiques d'être conscients des préoccupations des citoyens, afin que nous soyons à leurs côtés pour réaliser les aspirations du peuple soudanais, assurant qu'il ne permettra à personne de porter atteinte à la sécurité du pays et de son peuple.

Il convient de noter que la National Cooperative Corporation a été habituée à ouvrir des marchés à prix réduits dans la capitale et les États, avec l'intention de diffuser l'expérience dans toutes les villes du pays, avec la fourniture de divers types de produits au citoyen à des prix réduits, et gère ces projets en partenariat avec un groupement de producteurs et de fournisseurs.