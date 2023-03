Sénégal: Kaffrine - Le maire encourage les élèves à cultiver le goût de la lecture

Kaffrine — Le maire de la commune de Kaffrine (centre-ouest), Abdoulaye Seydou Sow, a invité, dimanche, les élèves à davantage cultiver le goût de la lecture, afin de faire partie des meilleurs, a constaté l'APS.

"J'encourage les élèves à davantage aimer la lecture, pour se hisser au sommet et faire partie de la crème", a-t-il exhorté, à l'occasion de la finale nationale de l'édition 2023 de la dictée Paul Gérin-Lajoie.

Parrain de la présente édition, le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Hygiène publique indique que "les enfants ne lisent plus à cause des réseaux sociaux". Selon lui, "le monde de la communication (...) a complètement changé et certains pensent même que les bibliothèques n'ont plus d'importance".

Il a souligné que c'était pour lui "un honneur et un immense plaisir de parrainer la finale nationale de la dictée de cette année". Il voit le choix porté sur sa personne, comme "une marque d'estime et de considération".

"Cultivons un monde juste et égalitaire" est le thème autour duquel est axée cette année la dictée Paul Gérin - Lajoie.

"Nous magnifions les relations diplomatiques entre le Sénégal et le Canada et félicitons vivement l'ambassadeur du Canada au Sénégal, Madame Marie-Geneviève Mounier et le parrain (...)", déclare Ibou Ndiath, conseiller technique au ministère de l'Education nationale.

Aissatou Yandé Diouf, de Dakar et Isshaga Diallo de Ziguinchor sont cette année les lauréats de la dictée. Ils représenteront le Sénégal au concours international, qui se tiendra au Canada le 21 mai prochain.