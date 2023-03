Sénégal: Demba Kandji - ' La commission de recensement des votes est transparente '

Invité de l'émission Jury Du Dimanche, le médiateur de la république Demba Kandji a affirmé que le processus électoral est fiable. D'ailleurs, il est revenu sur le rôle des magistrats.

" Les gens n'ont pas suffisamment fait attention au rôle que jouent les magistrats dans la phase de supervision du vote, dans la phase de collecte et de traitement des suffrages. C'est une phase éminemment délicate. La commission nationale de recensement des votes est une trouvaille sénégalaise, une originalité de la démocratie sénégalaise. J'ai présidé cette commission pendant 10 ans et je n'ai jamais vu une situation aussi transparente ", a-t-il déclaré.

La fiabilité est du ressort des appréciations des uns et des autres mais il trouve que " c'est normal que les uns et les autres contestent. Je pense que dans tous les pays on entendra plus ou moins une voix discordante. Mais, le processus que j'ai connu qui implique les magistrats est un processus très fiable. Je n'ai jamais subi de pressions venant du pouvoir. Je n'en ai jamais subi. Tout le monde est représenté et tout le monde a le même procès-verbal. Ça me gêne d'en parler parce qu'il n'y a pas de réponse à ça. A mon avis, le processus est fiable ".