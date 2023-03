Madagascar: Clap de fin pour le HCDDED

Six mois, enfin presque, après le Conseil du Fampihavanana Malagasy (CFM) qui n'a pas tout à fait terminé de restaurer la cohésion nationale durant son premier quinquennat, c'est au tour d'un autre organe prévu par la Constitution d'arriver au bout de son mandat.

20 mars 2022. Fin de mandat de 5 ans ce jour pour le Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l'Etat de Droit dont les 9 membres sortent par la petite porte, après les deux revers essuyés au niveau de la Haute Cour Constitutionnelle. La première fois, c'était le 21 décembre 2022, lorsque la HCC a déclaré irrecevable la demande d'avis du HCDDED sur l'immixtion du président de la République dans les affaires de l'Assemblée nationale et sur la valeur constitutionnelle ou juridique de la Déclaration du Bureau permanent en date du 08 décembre 2022.

La seconde fois, c'était le 10 mars 2023, lorsque la même HCC devait récidiver en opposant de nouveau une décision d'irrecevabilité à la demande du HCDDED aux fins de faire constater la violation de l'article 49 de la Constitution par le président de la République. Pas de jamais deux sans trois pour l' organe chargé d'observer le respect de l'éthique du pouvoir, de la démocratie et du respect de l'Etat de droit, de contrôler la promotion et la protection des droits de l'homme ".

Cet organe prévu par l'article 43 de la Constitution sera probablement mis en veilleuse, au même titre que le CFM. Il risque d'être suspendu de fait ou de tomber dans la désuétude comme les Provinces qui se trouvent, selon la Constitution, au sommet de la pyramide des Collectivités Territoriales Décentralisées mais ces dernières sont ramenées de fait à deux niveaux avec les Communes et les Régions. Même topo pour le Conseil Économique, Social et Culturel qui a une habilitation constitutionnelle " pour examiner les projets et propositions de lois à caractère économique, social et culturel, à l'exclusion des lois de finances ". Mais qui n'est pas non plus mis en place par le fait du Prince dont le plan d'action serait pourtant axé sur le " sosialim-bahoaka ".