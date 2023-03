Madagascar: Crise alimentaire - Le spectre du ' kere ' plane sur le Sud-Ouest

Les pluies torrentielles qui se sont abattues pendant plusieurs jours dans la région Atsimo-Andrefana lors du passage du cyclone Freddy ont provoqué des dégâts importants. Des milliers d'hectares de rizières sont détruits et la crise alimentaire menace fortement plusieurs districts de cette région.

Presque deux semaines après le passage du cyclone Freddy dans le Sud-Ouest, l'eau n'arrive pas encore à se retirer des lieux d'habitations et des champs agricoles.Le district de Morombe est inondé à 80% suite aux fortes pluies qui ont duré plusieurs jours. 1500 hectares de rizières et de champs de culture sont ravagés. D'après les chiffres officiels, l'on compte 5000 familles sinistrées à Morombe suite au passage du cyclone Freddy. Le constat est également amer dans les autres districts selon le gouverneur de cette région ,Edally Tovondrainy Ranoelson. Des champs de riz et d' oignons sont ravagés à Betioky si plusieurs hectares de maïs et de manioc sont détruits à Ampanihy. Le champ de coton à Toliara II n'est pas non plus épargné. " Le périmètre de Bas-Mangoky qui est notre grenier à riz a été également impacté par Freddy. Les agriculteurs sont livrés à eux-mêmes puisqu'ils attendaient déjà la récolte au moment où ce cyclone a touché terre. Le spectre de la crise alimentaire plane sur le Sud-Ouest ", déplore -t-il.

Aides

Pour encourager la population et pour prévenir la migration, l'Etat a déjà procédé à la distribution des semences et des engrais. Des motopompes ont également été envoyées à Morombe , Toliara I et Toliara II pour assécher les quartiers inondés. Le Bureau national de la gestion des risques et des catastrophes ( BNGRC) avec l'appui du Corps de protection civile (CPC) est déjà à pied d'oeuvre. Les établissements scolaires seront priorisés puisque bon nombre d'entre eux se trouvent encore sous les eaux si l'on ne cite que le cas de l'EPP Anketa à Toliara.