Madagascar: Pétanque - Levée de la sanction pour Madagascar

Le FIPJP a retiré sa sanction à l'encontre de Madagascar, vendredi, selon une lettre officielle venant de son président Claude Azéma.

Madagascar est libéré de son écrou. La sanction de la Fédération internationale de pétanque et de jeu provençal (FIPJP) pour la Fédération sport boules malagasy (FSBM), suite à la facture d'hébergements impayés lors du championnat du monde de pétanque de 2021, est levée. Le pays pourra désormais participer aux différentes compétitions internationales. " Ça fait longtemps qu'il y a eu des pourparlers entre la FSBM et le président de la Fédération internationale Claude Azéma concernant la situation de Madagascar.

L'instance nationale et le Comité olympique malgache ont essayé de travailler ensemble pour lever cette sanction. Nous avons reçu la lettre annulant la sanction de la FIPJP au niveau international ", a fait savoir Amiroudine Andrialemirovason, président de la FSBM. Trois rendez-vous majeurs internationaux sont déjà au menu de la Fédération, entre autres les Jeux des Iles de l'Océan Indien (JIOI) à domicile, les championnats du monde et le championnat d'Afrique. " La Grande île participera au championnat du monde triplette constituée au Bénin en septembre. Les boulistes malgaches ont reçu leur ticket lors du Championnat d'Afrique dernier. Les jeunes et les dames en triplettes ne sont pas en reste, ils joueront le mondial qui se déroulera en novembre en Thaïlande ", a-t-il ajouté.

Or assuré. Madagascar abritera la 11e édition des Jeux des îles. La pétanque est parmi les disciplines à concourir lors de cette joute indianocéanique. Les boulistes qui pourraient former l'équipe nationale seront sélectionnés. Madagascar participera à toutes les catégories en l'occurrence la triplette, doublette, tête à tête et le tir de précision. Vu la situation récente de la FSBM, les fans de pétanque ont été déçus. " La fédération et la direction technique nationale sont en train de rechercher des solutions rapides pour améliorer de nouveau le niveau de la pétanque malgache. Il est possible de remporter les huit médailles d'or des JIOI pour la discipline ", a informé Jeannot Ramarokoto, Directeur technique nationale. En effet, les calendriers de toutes les compétitions de la saison sont déjà établis. L'ouverture officielle s'est passée comme il se doit ce week-end au boulodrome PAC Ampitatafika.