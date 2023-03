Madagascar: Projet ODOF - Installation d'une unité de miellerie à Mahajanga

Le développement industriel de Madagascar se fait en partant de la base. Le ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation Edgard Razafindravahy l'a réitéré vendredi dernier lors de la remise d'une unité de miellerie à Mahajanga.

Un processus de développement industriel qui suit son chemin avec le déploiement du projet One District One Factory (ODOF) dans les différentes régions du pays .Après trois régions, en l'occurrence Amoron'i Mania, Haute Matsiatra Ambony et Alaotra Mangoro c'est au tour du Boeny de bénéficier de la mise en place d'une usine de miellerie.

Potentiel

Une unité de transformation qui arrive à point nommé pour cette région du Boeny qui dispose d'un potentiel non négligeable dans le secteur de l'apiculture. On y recense actuellement une production annuelle de 27.520 litres de miel avec environ 2000 ruches exploitées par 351 apiculteurs dans les districts de Mahajanga II, Mitsinjo, Marovoay et Ambatoboeny. L'arrivée de cette miellerie moderne qui fait partie des 70 unités de production récemment importées par le MICC permettra d'améliorer la qualité du miel dans cette région. Et parlant de professionnaliser la filière miel grâce à un partenariat entre producteurs et transformateurs, un appel à projet sera en effet lancé pour recruter l'opérateur privé qui sera chargé de la gestion de cette miellerie moderne qui devra par la suite travailler en partenariat avec les apiculteurs locaux. Des techniciens qualifiés seront par la suite envoyés sur place pour préparer l'opérationnalisation de l'usine.

Produire sur place

Cette miellerie n'est que la première pour la région Boeny. Selon le ministre Edgard Razafindravahy, d'autres districts seront également dotés de la même miellerie toujours dans le cadre du projet ODOF qui prévoit également l'installation d'autres unités industrielles de transformation d'autres produits agricoles. L'objectif étant de produire sur place le maximum de PPN pour réduire le recours aux importations. " Conformément aux directives du président de la République, nous avons pour ambition de produire localement à travers le projet ODOF ; les biens de consommation courante comme le sucre, l'huile, la farine... " a précisé le MICC. Et ce projet de mise en place de pépinières industrielles dans tous les districts de la Grande Île est le moyen par excellence de parvenir à cette autosuffisance en PPN, laquelle permettra par ailleurs d'économiser des devises et de permettre à la monnaie nationale de gagner en compétitivité.