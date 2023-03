Madagascar: Journée des consommateurs - Le lancement du projet Volobe 2 réclamé par Toamasina

La préparation du projet Volobe a trop duré, selon les organisations présentes lors la célébration de la Journée mondiale des Consommateurs à Toamasina. Selon eux, il est temps de mettre fin aux discours politiques et de passer à l'action.

La Journée mondiale des consommateurs a été célébrée à Toamasina, le 15 mars dernier. Au niveau national, l'événement a été placé sous le thème " Autonomiser les consommateurs grâce à des transitions énergétiques propres ". De ce fait, les participants n'ont pas manqué de marteler la nécessité d'accélérer la mise en oeuvre du projet hydroélectrique Volobe 2. " On parle ici des intérêts des consommateurs. Mais je peux affirmer avec certitude que la mise en oeuvre du projet Volobe va résoudre la plus grande partie des problèmes actuels des consommateurs. Avec ce projet, il y aura des constructions d'infrastructures, des créations d'emplois, etc.

Mais il améliorera également la qualité de l'énergie qui sera stable et à prix faible. Avec l'extension du grand port, il est évident que les investisseurs vont venir en masse, car la capitale économique sera enfin favorable aux activités productives. Pour notre organisation, le fleuve d'Ivondro est considéré comme une ressource stratégique pour le développement de Toamasina. C'est pour cela que nous avons toujours demandé la mise en oeuvre du projet Volobe. Et cette fois, nous le réclamons ", a déclaré Jeannet Olivier Ratovosoa, président du FIZAFA (Fikambanan'ny zanaky ny faritra Atsinanana).

Grand espoir

Durant la célébration, le notable de Volobe-Ambodilazana a également appuyé l'importance du projet. " Je me suis réveillé à 2h du matin pour attendre ce moment. On nous a promis le projet Volobe depuis 2016, mais jusqu'à présent, les jeunes n'ont pas d'emploi. Notre commune n'a pas de route praticable. Même le lycée qui devait y être construit ne l'a pas été, faute d'électricité. Volobe ne devrait plus être un outil de propagande. Il est impératif de commencer sa mise en oeuvre ",a-t-il martelé devant l'assistance. Bref, la plupart des participants à l'événement ont tenu des discours similaires. Pour l'ADOPT (Association des Originaires de la Province de Toamasina), il faut désormais prouver que Toamasina est réellement la capitale économique.

" Pour l'instant, il n'y a aucun texte et aucune action qui le prouve. Il nous faut de l'énergie de qualité pour attirer les investisseurs, car les activités économiques ont besoin d'énergie de qualité ", a indiqué son représentant. Pour sa part, le président du Réseau National de Défense des Consommateurs (RNDC), Rabetsara Rakotorova dit Lita be, non moins membre du Conseil d'administration de la Jirama, a confirmé que le contrat pour le projet Volobe sera signé cette année, avant le mois de juin. D'après lui, c'est le seul moyen de réduire le prix de l'énergie électrique et de favoriser la création d'emplois qui assurent le développement socio-économique et la sécurité publique.