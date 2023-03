Madagascar: Andekaleka - Trois employés de la Jirama tués dans un accident ferroviaire

Charrié à plus de 50 mètres du lieu du drame, le véhicule tout terrain de la Jirama a été réduit en un tas de ferraille. Cette voiture, avec les quatre employés de cette société à son bord, a été fauchée par un train, alors qu'elle s'est arrêtée à un passage à niveau à Andekaleka dans la soirée de samedi.

Le drame a eu lieu vers 18 heures et des poussières, dans un coin perdu de Salimoina, fokontany Loharindava, non loin d'Andekaleka, dans le district de Brickaville. Le village qui s'apprête à sombrer dans le bras de Morphée, à cette heure-là, a été secoué par un fracas assourdissant inhabituel : un accident vient de se produire à un passage à niveau qui coupe la route. Un train marchandises en partance pour la Capitale est entré en collision avec un pickup Nissan, une voiture de service de la Société nationale d'eau et d'électricité.

La collision a été d'une extrême violence. Le 4×4, réduit en une carcasse fumante, a été traîné sur la voie ferrée, à des dizaines de mètres du lieu de l'impact. Trois personnes se trouvant à son bord meurent sur le coup. Le sang a giclé et un spectacle macabre s'est offert aux yeux des témoins. Un des victimes, éjecté de l'épave, a vu sa tête se détacher du reste de son corps, selon un témoignage d'un gendarme sur place.

Des équipes de secours ont été dépêchées sur les lieux pour aider les blessés et récupérer les corps des victimes. " Les hauts responsables au sein du Ministère de l'Energie et des Hydrocarbures, du Ministre de la Sécurité Publique (MSP) et le Directeur Général par intérim de la JIRAMA se rendent actuellement (ndlr hier) sur le lieu de l'accident pour constater les causes de ce drame ", a-t-on lu dans un communiqué de la Jirama, hier. En effet, ces trois malheureux ont été identifiés comme étant des techniciens au sein de cette société. Tout comme le miraculé qui s'en est sorti indemne de cet accident avec quelques blessures superficielles. D'ailleurs, celui-ci a pu rentrer chez lui après avoir reçu les soins d'urgence au Centre médico-social de ladite société à Andekaleka, a-t-on appris d'un responsable de la gendarmerie.

Jusque-là, les circonstances exactes de l'accident demeurent inconnues. " Une enquête est d'ores-et-déjà ouverte au niveau des autorités compétentes ", mentionne le communiqué. Les autorités ont également fermé la zone environnante pour permettre aux enquêteurs de mener les investigations y afférentes.