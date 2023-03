Madagascar: Quand le train siffle trois morts

Ce jour notre rubrique de faits divers relate qu'un train a fauché un véhicule de service de la Jirama revenant d'une intervention d'Andekaleka.

L'accident s'est passé à un passage à niveau c'est-à-dire à l'intersection d'une voie routière et d'une voie ferrée. Selon le code de la route, le véhicule routier doit laisser la priorité au train avant de traverser les rails. Ainsi on peut déduire qu'il n'y a pas de barrière à cet endroit d'une part, et que d'autre part soit le 4×4 roulait feux éteints, soit le train non plus n'avait pas non plus de feux de route ou de croisement ainsi l'un et l'autre ne se voyait pas dans le noir. Toujours est-il que trois personnes ont péri dans cette collusion dont l'une a été décapitée.

Effroyable accident qui ne peut être que la conséquence d'une négligence non seulement au niveau des compagnies mises en en cause mais au niveau général. A isotry, ou à Ankorondrano Andrefana , par exemple, les passages à niveau sont dépourvus de barrière ou de gardes barrière, pourtant des milliers de piétons dont des enfants y passent tous les jours. Il faut dire qu'il y a encore un bon Dieu qui veille sur les Malgaches. S'il en est ainsi dans la capitale, devinez ce qui se passe dans les lointaines contrées où les trains doivent rouler vite.

Mais on doit se demander si quelque part dans les cahiers des charges il n'y a pas de clauses que les repreneurs de ces sociétés publiques doivent respecter, clauses relatives à la sécurité publique entres autres. Mais c'est le cadet de leurs soucis. Une fois les marchés acquis, tout est plié et emballé et on n'en parle plus. Si l'on passe en revue les contrats de gestion (mais pas de cession) des sociétés d'Etat qui ont été privatisées, il est sûr que pour un bon nombre, il y aurait beaucoup à dire.

Il est normal que bon nombre de personnes rechignent, au-delà des systèmes de leur financement douteux à ces " fake "investissements style téléphérique ou autoroute entre autres. On voit d'ici, ces cabines aériennes immobilisées entre ciel et terre faute de suivi strict des cahiers des normes, ou des autoroutes avec des trous béants... sauf les poches des " fake " investisseurs évidemment !