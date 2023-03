Madagascar: CAN 2023 - Début du regroupement des Barea hier

Quatre jours avant le match aller des Barea de Madagascar contre les Fauves centrafricains, les joueurs locaux et quelques expatriés entrent en préparation. Ils seront 21 aujourd'hui.

Les journées FIFA débutent officiellement ce jour. Les joueurs sont entrés en regroupement depuis hier à Ankorondrano pour la préparation de la double confrontation entre les Barea de Madagascar et les Fauves centrafricains les 23 mars au Stade de Mahamasina et 27 mars à Douala, Cameroun. Ce début de rassemblement concerne surtout les joueurs locaux et quelques expatriés. Le capitaine de l'équipe, Ibrahim Amada a rejoint ses coéquipiers pour cette première journée du regroupement tout comme le gardien de but, Melvin Adrien. Les joueurs ont tâté le terrain du Stade annexe Mahamasina hier en fin d'après-midi.

Depuis hier, ils sont 12 joueurs, 10 locaux et 2 expatriés à participer aux séances d'entraînements avant que les autres complètent la liste. "Il y avait beaucoup d'envie, d'engagement et de qualité lors de la séance d'hier. 9 joueurs arrivent ce jour pour ramener la liste à 21. Il n'y a que Dorian et Njiva qui sont attendus demain", a souligné Nicolas Dupuis. 25 joueurs dont 10 locaux et 15 expatriés ont été retenus par Nicolas Dupuis lors de la publication de la liste le 7 mars dernier. Le milieu de terrain, Ando Manoelantsoa évoluant à la Réunion ne pourra pas honorer sa sélection car il est victime d'une déchirure.

Les joueurs n'ont que cinq jours pour préparer le match aller contre la Centrafrique pour le compte de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2023 en Côte d'Ivoire. Il est à signaler qu' à l'issue des deux premières journées, Madagascar occupe la dernière place du groupe E avec 1 point derrière le Ghana, l'Angola et la Centrafrique.