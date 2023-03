Madagascar: JICA NINJA CUP - Un financement de 30 millions d'ariary à la clé pour la première start-up méritante

L'agence japonaise de coopération (JICA) lance la 2ème édition du projet Ninja à Madagascar.

Détrompez-vous car il ne s'agit pas de la venue des mythiques guerriers nippons à Madagascar mais du Next Innovation Japan, une initiative destinée à encourager les entrepreneurs, notamment les jeunes dont les activités peuvent apporter des solutions à des problèmes socioéconomiques et créer des emplois de qualité répondant aux Objectifs de Développement Durable. La JICA NINJA CUP est un concours destiné aux start-ups. Afin de développer des synergies avec les projets de Jica Madagascar, les secteurs privilégiés dans l'appel à manifestation d'intérêt qui sera lancé le 6 avril prochain, sont principalement centrés sur l'agriculture, la santé, l'éducation, la nutrition, l'infrastructure et la gestion de déchets, le recyclage.

Dans cette initiative, la JICA est rejointe par Mizunami Africa Foundation et l'incubateur Nexta du groupe Axian. A l'issue du concours, trois start up seront confiées à l'incubateur d'entreprises Nexta et la startup la plus méritante décrochera un financement de 30 millions d'ariary de la Mizunami Africa Foundation. Nexta, rappelons-le, est la première plateforme régionale au service de la jeunesse et des entrepreneurs et a pour ambition de faciliter la structuration d'un écosystème entrepreneurial malgache solidaire et collaboratif permettant aux jeunes entreprises de se développer.