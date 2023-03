Soudan: Al-Burhan félicite le Président du Nigeria pour sa victoire aux élections présidentielles

Khartoum — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Général Abdel Fattah Al-Burhan, a envoyé aujourd'hui un message de félicitations au Président de la République du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, à l'occasion de sa victoire aux élections présidentielles.

Al-Burhan a indiqué dans son message "J'ai le grand plaisir d'adresser, en mon nom et au nom du gouvernement et du peuple de la République du Soudan, mes plus chaleureuses félicitations à Votre Excellence pour son élection à la présidence de la République frère du Nigeria".

Le Président du CST a exprimé sa confiance en leadership du Président Nigérian pour continuer la marche de son pays et son rôle régional pionnier sur le continent Africain, indiquant que le Soudan se réjouit de travailler avec la République du Nigeria pour développer les relations bilatérales dans divers domaines, exprimant son espoir que la session présidentielle de Son Excellence verra plus de succès, de réalisations, et pour le peuple Nigérian, de progrès et de prospérité.