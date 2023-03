Soudan: Le Conseil des enfants et l'Organisation mondiale pour les enfants signent une note d'entente

Khartoum — Le Conseil national pour la protection de l'enfance a signé un protocole d'accord avec l'Organisation mondiale de l'enfance pour des efforts conjoint visant à améliorer la situation des enfants dans le pays.

Le secrétaire général du Conseil national pour la protection de l'enfance, le Dr. Abdul Qader Abdullah Abu, a déclaré que malgré la situation dans le pays, le conseil cherche à augmenter les dépenses pour l'éducation et la santé des enfants.

Lors de son allocution au lancement de l'atelier sur l'étude des dépenses publiques destinées aux enfants organisé par le conseil, il a souligné le travail du conseil sur le développement d'une méthodologie scientifique pour améliorer les enfants jusqu'à atteindre la sécurité avec les enfants, affirmant la nécessité de travailler sur le volet social et préventif, décrivant le fonds de soutien à la responsabilité sociale de l'enfance, qui a été créé pour la première fois dans le pays comme indicateur du bien-être de l'enfance.

L'atelier a également passé en revue l'étude des dépenses publiques destinées aux enfants au Soudan aux niveaux national et étatique au siège du conseil, où l'étude a été menée sur chacun des États de la mer Rouge, du Sud-Kordofan, du Nil bleu et du Centre-Darfour et l'étude cela a montré la malchance des enfants dans les dépenses d'éducation et de santé ainsi que dans les domaines culturels et les programmes de responsabilité sociale qui ont eu lieu dans les années 2023 en présence de représentants de ces États.

Il convient de mentionner que l'atelier a réuni de nombreuses personnes intéressées par l'enfance, y compris le directeur du département des droits de l'homme, des femmes et des enfants au ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Osman Abu Fatima, l'UNICEF et un certain nombre de civils organisations de la société.

L'atelier a également été témoin de plusieurs interventions appelant à la nécessité d'augmenter les dépenses pour les enfants, en particulier au niveau des États afin de remédier aux cas de malnutrition et de retard de croissance qui ont augmenté dans certains États du pays.