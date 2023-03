Soudan: Khaled Omer - Signature de l'accord final au premier avril prochain

Khartoum, 19 Mars (SUNA) Le porte-parole du processus politique, ingénieur Khaled Omar Youssef, a annoncé que la signature de l'accord final aura lieu le premier avril prochain, avec la signature de la constitution transitoire le 6 avril prochain, indiquant que la formation des institutions de l'autorité transitoire commence le 11 du même mois.

Il a dit dans la conférence de presse tenue au Forum de l'Agence Soudanaise de Presse ce soir, à la suite d'une réunion conjointe tenue au palais républicain, en présence du Général Abdel Fattah Al-Burhan, le Général Mohamed Hamdan Daglo, les signataires de l'accord-cadre, le mécanisme tripartite et quartet, et l'Union européenne, avec la participation des membres du Conseil de souveraineté, Al-Hadi Idris et Al-Taher Hajar, que la réunion a été tenue réviser les calendriers des accords pour l'accord final du processus politique..

L'ing. Khaled a souligné que certains non-signataires de l'accord-cadre devaient se joindre à la réunion pour former avec le reste des signataires un comité de rédaction de l'accord-cadre, notant que ces forces ont annoncé leur non-participation à cette réunion.

Il a affirmé la sélection du comité de rédaction au cours de la réunion, composé de 11 personnes, dont neuf représentent les différentes forces civiles signataires de l'accord-cadre, un représentant des forces armées et un représentant des forces de soutien rapide, avec un pourcentage d'au moins 40 % de femmes représentées dans le comité de rédaction.

En réponse à une question sur la question de la justice transitionnelle, le porte-parole a déclaré qu'elle était en cours de discussion lors de la conférence nationale qui s'est tenue dans la salle de l'amitié, au cours de laquelle la question est discutée en toute transparence et toutes les questions ont été examinées, y compris les questions d'immunité, d'amnistie et d'accès à un modèle de justice transitionnelle qui garantit la justice pour les victimes, "ce qui est une question majeure qui garantit l'orientation du pays vers l'avenir", a-t-il déclaré.

L'ing. Khaled a indiqué que la réunion s'est conclue par la formation d'un comité chargé de communiquer avec les parties qui ont annoncé leur refus d'assister à la réunion, disant : "nous voulons que ces parties fassent partie de la réunion et de l'accord final.

Il a affirmé que le comité continuera à travailler normalement afin de remplir les délais qui ont été fixés pour parvenir à l'accord final, sentant les conditions dans le pays et le grand désir du peuple de mettre fin à la situation actuelle et d'avoir un gouvernement civil, en faisant allusion à l'accord de toutes les parties de faire des efforts pour parvenir à un accord sans obstacles.

En ce qui concerne la réforme de la sécurité, Khaled Omar a déclaré que l'atelier sur la réforme de la sécurité et de l'armée était organisé entre les militaires, les civils et le mécanisme tripartite, soulignant la coordination avec la partie militaire à cet égard.

Il a indiqué que la partie militaire préparera sa position qui sera présentée lors de l'atelier, ajoutant que l'organisation de l'atelier lui-même prend place à travers les mécanismes réguliers entre les militaires, les civils et le mécanisme tripartite, indiquant que l'organisation de cet atelier est en cours et que sa date sera annoncée dans les deux prochains jours.

Le porte-parole a souligné qu'une période d'une semaine a été fixée pour le comité de rédaction de compléter le projet initial de l'accord final, et qu'il commencera ses travaux dès demain, indiquant qu'il informera le public et les médias locaux et internationaux des développements de la situation.