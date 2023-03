Afrique: Le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine arrive à Kinshasa ce lundi

Le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine (CPS) arrive à Kinshasa ce lundi 20 mars pour une mission de terrain de trois jours. Les membres de cette structure se rendront ensuite dans la partie Est de la RDC notamment au Nord Kivu.

Sur place à Kinshasa, les délégués du CPS auront des échanges avec les officiels congolais dont le chef de l'Etat, les présidents de deux chambres du Parlement, des membres du gouvernement, des responsables de la MONUSCO ainsi que les chefs de missions diplomatiques.

Au Nord-Kivu, la délégation du Conseil de paix et sécurité de l'UA tiendra une réunion avec la MONUSCO, élargie aux FARDC et à la force régionale de la Communauté de l'Afrique de l'Est et au Mécanisme conjoint de vérification de la Conférence internationale sur la région des Grands lacs (CIRGL).

En plus des échanges avec la société civile du Nord-Kivu, les membres du Conseil feront une descente à la frontière RDC-Rwanda avant son retour à Kinshasa afin de regagner Addis Abeba.

Le Conseil de paix et sécurité est l'organe décisionnel permanent de l'Union africaine pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits dans le continent.

Il constitue donc un système de sécurité collective et d'alerte rapide visant à permettre une réaction rapide et efficace aux situations de conflits et de crise en Afrique.