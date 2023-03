Algérie: La force qui a permis au négociateur algérien de réaffirmer ses positions à Evian

BOUMERDES — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laid Rebiga a qualifié, dimanche à Boumerdes, la Fête de la Victoire de "force qui a permis au négociateur algérien de réaffirmer ses positions constantes concernant plusieurs questions, notamment l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale".

Dans son allocution lors de la cérémonie commémorant le 61e anniversaire de la Fête de la Victoire, le ministre a déclaré que la journée du 19 mars 1962 est "une consécration des luttes et victoires du peuple algérien et de sa révolution" et constitue "la force qui a contraint l'occupant français à s'asseoir à la table des négociations face à la diplomatie révolutionnaire algérienne".

La victoire réalisée en ce jour mémorable est le résultat de l'adhésion du peuple à sa révolution, à la gestion politique et militaire ingénieuse de la révolution, au choix judicieux des méthodes d'affrontement de l'ennemi, outre la gestion habile de la diplomatie révolutionnaire, a ajouté M. Rebiga.

La date du 19 mars 1962 est "l'une des haltes importantes de l'histoire de la Nation algérienne", considère-t-il, mettant l'accent sur la nécessité de préserver les valeurs nobles et principes fondateurs de la Révolution de libération nationale qui ont été couronnés par le recouvrement de la souveraineté et de l'indépendance nationales.

Par ailleurs, M. Rebiga a rappelé que "le dossier des disparus durant la glorieuse Révolution s'inscrit en droite ligne de la question mémorielle notamment en ce qui concerne la disparition de plusieurs symboles nationaux".

"L'étude du dossier, poursuit le ministre, se fera sur la base d'approches scientifiques et académiques, mais aussi historiques dans le cadre de la commission conjointe entre l'Algérie et la France".

A l'occasion de la cérémonie de célébration de la fête de la victoire, le ministre a visité le site devant abriter le projet du musée du Moudjahid à Boumerdes, outre le projet de réhabilitation de nombre de cimetières de martyrs dans la même wilaya.

A la bibliothèque publique Abderrahmane Benhamida au chef-lieu de la wilaya, le ministre a présidé l'ouverture des travaux d'une conférence intitulée "Fête de la victoire, triomphe de la diplomatie algérienne", avant de procéder à la remise des décisions d'attribution de 544 logements de type public-locatif dans la commune de Bordj Menail et 938 aides au logement rural.

Dans le même contexte, M. Rebiga a présidé la cérémonie de signature d'une convention-cadre entre la direction des Moudjahidine et celle de la culture et des arts, outre la remise de livres sur différents domaines à la bibliothèque principale de lecture publique et la distinction de nombre de moudjahidine.