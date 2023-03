Madagascar: Football / - Décès de Dezy Monstre - Il était une fois un artiste

Le foot perd un des joueurs qui ont marqué son histoire. Dezy Monstre était une icône.

Avant le Brésilien Ronaldinho, il y avait Dezy Monstre de son vrai nom Désiré Rakotonirina mort samedi à 66 ans à l'hôpital HJRA des suites d'une maladie vasculaire. Les deux avaient en commun un talent inné et hors du commun. Ils aiment aussi le spectacle et la vie.Dezy Monstre avait écumé les stades de Tana dans la compétition Ossum dans les années 70 avec l'équipe du lycée privé Ambohijatovo Avaratra dans la catégorie junior.Tous les défenseurs le redoutaient et avaient une migraine rien qu'à l'idée de le rencontrer. Car Dezy Monstre était insaisissable.

Il avait toute une panoplie de qualités, une technique individuelle irréprochable, un pied gauche magique qui n'avait rien à envier à celui de Maradona ou de Messi. Dribbles, accélérations, changements direction, vista, passements de jambes..Dezy Monstre avait tout pour enflammer un stade.Avec autant d'atouts dans son jeu, il était impossible qu'il ne soit pas repéré par les grands clubs. Il débuta ainsi sa carrière en 1975 au sein de l´As Saint Michel aux côtés de Jean Charles, Jeremia, Mick, Andriamiharinosy, Taosy, Samy, Lucien, Gérard, Charles Kely, Florent... Une belle équipe même si elle n'arrivait pas au niveau de la grande As Saint-Michel de Baovola.

Petits métiers

Dezy Monstre y restera trois ans avant de rejoindre l'AC Sotema Mahajanga où jouaient toute une constellation de bons joueurs comme Ferdinand, Alban, Kiki, Lanzizy, Élysée, Sosthene, Pamphile, Raymond...Ils ont gagné la Coupe de Madagascar 1978 et seront la première équipe malgache à atteindre les quarts de finale d'une compétition de la Caf en 1979 perdant le match aller contre les Nigérians de Bendel Insurance à Mahamasina avant de gagner sur le même score à Lagos et perdre aux tirs au but. Un exploit qui restera inégalé durant 10 ans avant que le FC BfV n'atteigne les demi-finales en 1989.Bien évidemment Dezy Monstre faisait partie des membres de l'équipe nationale où sa sélection était toutefois sporadique en raison d'une conduite un peu cavalière que l'entraîneur allemand Peter Schnittger n'appréciait pas tellement. Néanmoins Dezy Monstre était de l'expédition au Cameroun en 1981 où le Club M s'inclina lourdement 1 à 5 au terrain militaire de Garoua devenu de la gadoue. Mais Dezy Monstre avait tapé dans l'oeil des dirigeants du Canon Yaounde qui lui avait offert un contrat. Pour une raison jamais révélée, Dezy Monstre n'a jamais pu partir. Il a dû se résigner en faisant le tour des grands clubs comme ACT Les Routiers, DSA, Cimelta Jeumont....

Aux Jeux Africains de Nairobi en 1987, le Club M avait réussi une belle prestation en battant la Tunisie 3 à 0. Dezy Monstre était pour beaucoup dans cette victoire.En revanche malgré des qualités unanimement reconnues par ses coéquipiers, le palmarès de Dezy Monstre est resté modeste tout comme sa vie d'ailleurs. Faute de reconversion après avoir consacré toute sa vie au football, il vivotait faisant des petits métiers par ci par là jusqu'à sa mort. Une triste fin pour un si grand joueur. Paix à son âme.