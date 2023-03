Ile Maurice: Décédé en Inde, le dernier voyage d'Amrit

Plusieurs journaux indiens en parlent. Le corps en état de décomposition de Lutchmee Bagwath, plus connu comme Amrit, 66 ans, a été découvert, vendredi dernier, dans un passage souterrain, à Delhi.

Ce tailleur de Crève-Coeur avait pris l'avion le 5 février. L'agence qui avait organisé son voyage en Inde avait lancé un avis de recherche pour retrouver sa famille à Maurice. Depuis qu'ils ont appris le décès d'Amrit, ses proches s'activent pour que deux d'entre eux se rendent en Inde pour les funérailles sur place. À vendredi, après la découverte du cadavre, les autorités indiennes et la police de Delhi avaient enclenché les procédures pour connaître les circonstances du décès. À côté de lui, se trouvaient son sac, son passeport, de la nourriture et des offrandes.L'ambassade mauricienne en Inde avait été alertée.

La famille ignore toujours les circonstances de son décès. Selon un proche d'Amrit, il était un cardiaque. "Yer ki mo'nn gagn sa nouvel-la. Li ti vinn get mwa pou dir mwa lé 5 févriyé li pé al lind. Mo'nn dir li atann, pa bizin to al asterla", explique une de ses soeurs, Kumari Bagwath. Elle ajoute qu'il y a peu de temps, ils ont perdu leur mère et elle avait demandé à son frère d'attendre un an pour s'y rendre. "Li ti dir mwa non li éna pou al fer enn travay. Mo frer ti kontan fer méditasion. So klas ti fini komansé..." se souvient-elle.Elle ajoute qu'ils vivent tous dans une cour familiale, mais que son frère était souvent dans son monde à lui.Elle se souvient avoir dit à Amrit d'acheter une carte à puce dès son arrivée en Inde afin qu'ils puissent être en communication avec lui."Mé li pann asté.Samdi fer 40 joursd épi ki mo pann tann mo frer ditou."