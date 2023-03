Ile Maurice: Délit de fuite à Quatre-Bornes - Vishnudutt Rawoteea décède après deux mois

Vishnudutt Rawoteea , un habitant de Quatre-Bornes âgé de 48 ans, est décédé jeudi, presque deux mois après avoir été victime d'un délit de fuite. Cet éboueur avait été retrouvé gisant au sol avec de nombreuses blessures dans la nuit du 24 janvier, à Quatre-Bornes.

De son lit d'hôpital, il avait pu donner une déposition à la police. Il avait confié avoir été tabassé par trois personnes. Mais les images des caméras Safe City devaient toutefois révéler autre chose à la police. Vishnudutt Rawoteea, qui était sous l'influence de l'alcool cette nuit-là, avait été victime d'un délit de fuite. Il est mortdans la nuit de jeudi et son autopsie a attribué son décès à une nécrose cérébrale. Le chauffeur de la voiture n'a toujours pas été identifié par la police de Quatre-Bornes.

Son épouse, Joëlle, et leur fils souhaitent que la police retrouve le coupable au plus vite."Jusqu'ici, notre priorité était la santé de mon époux, mais maintenant qu'il n'est plus parmi nous, il faut que la police retrouve celui qui l'a percuté." Son épouse explique qu'il avait l'habitude de sortir le soir pour faire une petite marche. Ce soir-là, des policiers sont venus l'informer qu'il avait été retrouvé dans un sale état, gisant sur la rue, à quelques mètres de sa maison, vers 21 h 25. Il portait une grosse blessure à la tête.

La police lui a administré les premiers soins avant de le transporter à l'hôpital. Vishnudutt Rawoteea a été transféré en salle car sonétatde santé inspirait de vivesinquiétudes. Le lendemain, lorsque les policiers se sont rendus à son chevet, la victime avait affirmé que trois habitants de Résidence Kennedy l'avaient tabassé. Mais lorsque les policiers se sont rendus dans la région pour enquêter, ils ont découvert que ces trois suspects n'habitaient plus la localité depuis quelque temps déjà.

Lorsque les policiers les ont retrouvés, ils ont été interrogés.Ils ont nié avoir agressé l'éboueur et ont pu fournir un alibi. Avec l'aide du service de renseignements de la police, les policiers ont appris que le quadragénaire avait en fait été victime d'un délit de fuite.Ils ontvisionnéles imagesdes caméras Safe City et ont vu qu'une voiture lui avait roulé dessus alors qu'il était allongé sur la route. Toutefois, la police n'a pas pu releverlenumérode la plaque d'immatriculation de la voiture carles images sont floues, étant donné qu'il pleuvait cette nuit là. Selon son épouse, qui avait alors été interrogée, Vishnudutt Rawoteea était porté sur la bouteille et lorsqu'il se soûlait, il était courant qu'il s'écroule en pleine rue.