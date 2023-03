Ile Maurice: La trisomie 21 célébrée au collège Royal de Curepipe

En marge de la journée mondiale de la trisomie 21, une célébration organisée par U-Link et la Down Syndrome Association a eu lieu ce lundi 20 mars au collège Royal de Curepipe. Élèves, enseignants et jeunes adultes trisomiques se sont réunis pour un programme culturel joyeux.

Accueillis par des fleurs et collations remis par des élèves, de jeunes trisomiques, accompagnés de leurs parents, prennent place dans le Robert d'Unienville Hall du collège Royal de Curepipe. Ils étaient réunis ce lundi 20 mars, soit à la veille de la journée mondiale de la trisomie 21, pour un programme culturel. Cet échange, qui s'est tenu pour la première fois au collège, a été préparé par les élèves, enseignants et membres de l'administration en seulement quelques jours. Une interaction riche en émotions et conscientisation. "Je savais ce qu'était la trisomie 21 mais je n'étais pas vraiment conscient de comment ces enfants et adultes étaient en réalité. Cela m'a fait chaud au coeur d'avoir tant d'interactions. On a chanté et dansé avec eux", confie Minesh Bundhoo, Head Boy du collège Royal de Curepipe.

Selon lui, on peut et on doit les intégrer dans la société mauricienne. Il ajoute qu'il est vital qu'il n'y ait pas de préjudices. "Ce sont des jeunes comme nous. Il n'y a aucune raison pour les stigmatiser. On est reconnaissant envers la Down Syndrome Association, la Special Education Needs Authority et la direction du collège pour cette journée spéciale avec ces jeunes trisomiques."

Pour Pearl Issah, élève de Grade 11 et co-animatrice du programme, cette rencontre a été une expérience unique. "On a appris à interagir. Cela m'a beaucoup touchée. J'avais les larmes aux yeux quand ils dansaient et chantaient avec nous. Ce qui me marque, c'est aussi leur côté affectueux. Je suis heureuse d'avoir pu apporter un peu de bonheur à ces enfants."

Le programme en question a été orchestré par les membres du Music Club. Ainsi, un bon nombre d'élèves de Grade 11 à 13 étaient mobilisés pour les répétitions et la structuration de l'événement. Outre des chants des élèves, les personnes trisomiques ont également mis de l'ambiance. A l'exemple du jeune Irfan, connu comme Shahrukh Khan, qui a fait des prestations bollywoodiennes tandis que d'autres de ses camarades, ont aussi fait montre de leurs talents en chant et en danse.

Ce qui a fait la fierté des parents présents. "J'étais heureuse d'assister à cette rencontre entre les élèves et les personnes trisomiques. Ainsi, celles-ci ne se sentent pas isolées et peuvent s'exprimer à leur façon avec d'autres jeunes", déclare Raillette Mungroo, maman d'un adulte trisomique.

Pour Ali Jookun, président de la Down Syndrome Association et d'U-Link, l'inclusion est primordiale : "Nous avions une collaboration avec Vikash Ramdonee du temps où il était recteur à Mapou. Cela a été renouvelé au RCC. Ce serait bien que tous les recteurs en fassent autant pour promouvoir l'inclusion."

L'événement s'est achevé à la mi-journée avec un déjeuner offert par l'établissement scolaire.