Madagascar: Andekaleka - Un train broie quatre techniciens de la Jirama

En rentrant d'un dépannage à la centrale d'Andekaleka, samedi, quatre techniciens de la Jirama ont été écrasés avec leur 4×4 par un train. Trois sont décédés, un a survécu.

La Jirama et le ministère de l'Énergie et des hydrocarbures en deuil. Trois techniciens sont morts dans la collision de leur 4×4 et un train, samedi soir, à Andekaleka. Leur collègue est sorti vivant de l'accident. Il est placé sous soins dans un centre médico-social local. De hauts responsables du ministère et de la société se sont rendus sur place avec le ministre de la Sécurité publique, Fanomezantsoa Rodellys Randrianarison.Ce jour-là, un problème est survenu à la centrale hydroélectrique. Tous les quatre y sont allés pour réaliser une réparation. Ils sont rentrés en 4×4 après les travaux de dépannage. Vers 18h30, alors qu'ils franchissaient un passage à niveau, situé à Salimoina Loharian­dava, un train est apparu dans le noir. " Ils ne l'auraient vraiment pas vu venir car il était déjà tout près quand ils ont coupé ", explique un gendarme joint par téléphone.Se trouvant en perpendiculaire à la locomotive, le 4×4 a été percuté de plein fouet et trainé avec ses occupants jusqu'à trente à quarante mètres sur la voie ferrée. Le point du choc a été constaté sur sa partie arrière.

Un tas de ferrailles

La machine s'est immobilisée après avoir endommagé le véhicule. Celui-ci était complètement froissé, n'étant plus qu'un tas de ferrailles, impossible à identifier. Seul celui assis à côté du chauffeur a échappé à la mort. Les autres ont rendu leur dernier souffle pendant qu'ils étaient pris en sandwich à bord. " Ils ont eu les membres cassés. Le chauffeur a même eu la tête coupée. Le miraculé [ndlr: même si ses blessures sont jugées un peu trop graves], a vu une lumière au-dessus de lui et s'est efforcé de s'extraire immédiatement ", raconte le gendarme. La police de la gare de Mora­manga et lui étaient sur les lieux de l'accident, hier, pour dresser les constatations. L'enquête sera confiée au commissariat spécial. Le train de marchandises roulait de Toamasina vers Antananarivo, transportant des citernes pleines de carburant. Les familles des défunts ont déjà été appelées à rejoindre Andekaleka. En attendant, l'équipe de la Jirama prépare les corps.