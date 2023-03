Afrique: Paix en RDC - L'Union africaine salue l'apport du Burundi

Le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, a effectué, du 16 au 18 mars, une visite de travail au Burundi. A Bujumbura, la capitale, il s'est entretenu avec le président Evariste Ndayishimiye, président en exercice de la Communauté économique africaine (CEA).

La CEA est composée de sept pays, à savoir le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, la République démocratique du Congo (RDC), le Burundi, le Rwanda et le Soudan du Sud. " En sa qualité de président en exercice de la CEA, Evariste Ndayishimiye joue un rôle de coordination très important des processus de Nairobi et de Luanda pour le rétablissement de la paix dans l'est de la RDC ", a déclaré Moussa Faki Mahamat, lors d'un point de presse.

A l'issue de sa visite, il a salué " l'excellent travail " du président burundais pour le rétablissement de la paix dans l'est de la RDC. " J'ai rassuré le président Ndayishimiye du soutien total de l'UA à l'excellent travail qu'il est en train de faire, en tant que président de la CEA pour le rétablissement de la paix et de la sécurité dans l'est de la RDC. Il arrive à le faire avec beaucoup d'engagements et à la grande satisfaction de l'UA ", a déclaré Moussa Faki Mahamat.

Selon le président de la Commission de l'UA, " les Africains doivent résoudre eux-mêmes leurs problèmes ". Il a ajouté : " L'UA recommande d'éviter à ce que les ingérences extérieures viennent complexifier les problèmes internes des pays africains ". Rappelons que les processus de paix de Nairobi et de Luanda pour l'est de la RDC sont, à ce jour, respectivement facilités par l'ex-président kényan, Uhuru Kenyatta, et le président angolais, Joao Lourenço.