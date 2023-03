Congo-Brazzaville: Cuvette-Ouest - Thierry Hobbié inaugure le centre de santé intégré d'Amboy-frontière

Le député de Kéllé, dans le département de la Cuvette-Ouest, Thierry Hobbié, a inauguré le 18 mars le centre de santé intégré d'Amboy- frontière, en présence du sous-préfet et du directeur départemental de la Santé.

Situé à la frontière du Gabon, le centre d'Amboy permettra d'améliorer l'offre de santé de la population de cette contrée, a déclaré l'élu de Kéllé, coupant le ruban symbolique marquant l'inauguration de cette structure sanitaire.

Celle-ci va desservir non seulement la population d'Amboy- frontière mais aussi et surtout celle des villages environnants. " Il s'agit d'une formation sanitaire de premier échelon qui apportera les soins préventifs, curatifs, promotionnels et de réadaptation de première nécessité ", a signifié un autre membre de la délégation.

Thierry Hobbié s'est félicité de cette architecture sanitaire. " Le chef de l'Etat dans son programme, aujourd'hui celui du gouvernement, insiste sur la santé de la population. Nous avons offert ce don pour l'accompagner et j'aimerais qu'un jour ce bâtiment s'élargisse pour avoir la posture, la carrure faite à notre président qui n'est que bâtisseur ", a signifié le député de Kéllé. Précisons que les travaux de construction de ce poste de santé ont été lancés le 13 décembre 2021.

Vulgarisation de la loi Mouébara

De son côté, le député d'Etoumbi, Francis Pepin Omvouelet, a effectué une descente parlementaire pour échanger avec les femmes de sa circonscription électorale autour de l'importance de la loi Mouébara. L'élu y est descendu pour non seulement échanger avec la gent féminine mais aussi et surtout pour vulgariser la loi Mouébara encore moins maîtrisée. " Nous avons bien voulu que les femmes ne soient pas ignorantes de cette loi qui est très capitale pour leur émancipation et donc nous avons trouvé l'occasion pour parler avec elles. A travers cette loi nous avons montré aux femmes qu'elles avaient des droits et face à un certain nombre de violences, elles se mettront à l'abri à partir de cette loi ", a conclu ce dernier.