Afrique: Coupe africaine de la Confédération - Les Diables noirs quittent la compétition

Les Diablotins ont concédé, le 19 mars, à Uyo au Nigeria un nul de 2-2 devant Rivers United en match comptant pour la cinquième journée de la phase de poules de la Coupe africaine de la Confédération. Ils ne disputeront pas les premiers quarts de finale de leur histoire.

C'est désormais officiel. Les Diables noirs sont éliminés. C'est logique puisque l'avenir du représentant congolais dans cette compétition ne tenait que sur un fil, surtout après les deux défaites enregistrées lors de la double confrontation face aux Ivoiriens d'Asec Mimosas. L'équation devenait alors très délicate puisque le club le plus populaire du Congo n'avait plus son destin entre ses mains. Pour se qualifier, il devait non seulement gagner tous ses deux derniers matches mais aussi espérer que l'un des clubs qui se placent devant lui ne fasse autant.

Le miracle tant espéré ne s'est pas produit à cause des bons résultats obtenus par les concurrents directs. Rivers United et Asec Mimosas (dix points chacun) se sont tous les deux qualifiés pour les quarts de finale de la C2. Mais que ce fut dur pour les Nigérians qui n'ont pas réussi à prendre leur revanche sur l'équipe qui leur avait infligé 0-3 lors de la première journée à Brazzaville. Le club congolais est le seul que le représentant nigérian n'a pas pu battre dans cette phase de poules.

Les Diablotins ont eu le mérite de faire douter cette équipe jusqu'aux ultimes minutes de la rencontre. Dommage que les joueurs n'ont pas été concentrés de la première à la dernière minute pour relancer le suspense dans ce groupe. Les Diablotins menaient, en effet, à la pause grâce à un but marqué contre son camp à la 28e minute par Emmanuel Ampeah. Le scénario du match était parfait jusqu'à ce que Nyima Nekabari Nwagua, auteur d'un doublé aux 73e et 77e minutes, n'inverse la tendance.

Les Diables noirs n'ont rien lâché jusqu'à ce que Deo Gracias égalise à la 81e minute. Le partage de points permet au club nigérian de conserver, malgré l'égalité, sa première place devant Asec Mimosas grâce à la confrontation directe entre les deux clubs. Rivers United avait, en effet, dominé Asec Mimosas 3-0. Ce club a enterré les derniers espoirs des Diables noirs en battant le Daring club Motema Pembe (DCMP) 2-1. Aubin Kramo Kouamé aux 27e et 90e minutes et Mydo Kingu Nakouho Yallet à la 52e minute.

Le bilan comptable des jaune et noir congolais lors des cinq journées se résume en une victoire contre deux défaites dont une à Brazzaville et deux nuls à l'extérieur. Il contraste avec leurs débuts tonitruants. L'élimination symbolise toutes les difficultés des clubs congolais à élever le niveau de jeu surtout dans la phase de poules. Les Diables noirs ont payé le prix des faiblesses déployées lors de la double confrontation face à Asec Mimosas. Avec moins de pression , il ne leur reste qu'à battre le DCMP, le 2 avril, au stade Alphonse-Massamba-Débat pour conserver leur troisième place et finir la compétition en beauté devant leur public.