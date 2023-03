Congo-Brazzaville: Santé - Une campagne de dépistage bucco-dentaire dans des écoles en avril

A l'occasion de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire célébrée le 20 mars de chaque année, le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, a annoncé, à travers une déclaration du gouvernement, l'organisation du 10 au 15 avril à Brazzaville et à Pointe-Noire d'une campagne de dépistage et de prévention bucco-dentaire en milieu scolaire.

La campagne de prévention et de dépistage bucco-dentaire vise 5000 élèves des écoles publiques et privées des deux grandes villes du Congo. Le gouvernement est conscient de l'ampleur des affections qui sont à l'origine, entre autres, de l'absentéisme scolaire, a indiqué le ministre. Ce dépistage, a-t-il ajouté, sera couplé d'une grande sensibilisation des enseignants et des élèves aux maladies bucco-dentaires.

L'objectif de cette opération, a-t-il insisté, est de susciter un changement de comportement individuel et communautaire afin d'atteindre une bonne santé bucco-dentaire pour un bon état général de santé, un bien-être et une bonne qualité de vie.

En effet, a expliqué Gilbert Mokoki, les affections bucco-dentaires constituent un problème majeur de santé publique puisqu'elles figurent parmi les maladies non transmissibles les plus courantes dans la région africaine. Celles-ci, a-t-il renchéri, peuvent se manifester tout au long de la vie entraînant la douleur, le défigurement, l'isolement social, la détresse et même la mort.

Les facteurs de risque de ces affections, a-t-il poursuivi, sont le tabagisme, l'alcool et l'alimentation exagérée en sucre. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les affections bucco-dentaires touchent près de quatre milliards de personnes dans le monde. Ainsi, a-t-il indiqué, afin de lutter contre ces maladies, les Etats membres de l'OMS ont adopté pour la période 2016-2025 une stratégie régionale de santé bucco-dentaire visant la lutte contre les maladies non transmissibles y compris celle de la cavité buccale.

Au Congo, le ministère de la Santé et de la Population, a déclaré Gilbert Mokoki, entreprend des actions ci-après : la promotion de l'hygiène bucco-dentaire et l'accès aux fluorures appropriés ; l'alimentation saine en réduisant la consommation des aliments et des boissons riches en sucre ; la réduction de la consommation du sel, de graisses saturées et d'acides gras ; la promotion de la consommation des fruits, des légumes crus et des aliments riches tels que les céréales complètes ; l'élaboration et la mise en oeuvre des interventions intégrées sur la santé en milieu scolaire comprenant des gestes quotidiens simples comme se laver les mains et se brosser les dents en s'appuyant sur des expériences et des modèles existants.

Notons que cette année, la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire est placée sur le thème " Sois fier de ta bouche ". Elle a été instituée en 2007 par le Dr Charles Godon, fondateur de la fédération dentaire.