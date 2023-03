Congo-Brazzaville: Championnat départemental de badminton - Le club Humanis s'offre le premier rang

Le club de la Fondation humanis a remporté cinq médailles dont deux en or et trois en argent au championnat départemental de relance organisé par la ligue de badminton de Pointe-Noire, en partenariat avec cette fondation.

La compétition a eu lieu, le 19 mars, dans la salle des sports du lycée Victor-Augagneur, en présence du directeur départemental des Sports et de l'Education de la ville océane, Joseph Biangou-Ndinga, et de l'administrateur maire de Mvou-Mvou, Laureta Nberi Bigny.

Une cinquantaine de badistes de trois clubs, à savoir le club Humanis, le club la Martinière et le club Azur ont pris part à la compétition qui a repris ses droits, dix-huit ans après le championnat national en 2005 dans le département de Pointe-Noire. Pour cette première édition de relance, le club Humanis, jeune de six mois et composé de jeunes défavorisés, a remporté cinq médailles dont deux en or et trois en argent. Il est secondé par le club Azur qui a remporté trois médailles, soit deux en or et une en argent. Le troisième club, la Martinière a quant à lui obtenu deux médailles dont l'une en or et l'autre en argent.

A l'issue de la compétition, le président de la ligue de badminton de Pointe-Noire, Servais Biyoko, s'est réjoui de sa réussite. " C'est une satisfaction morale pour moi en tant que président de la ligue. Nous allons continuer à travailler ensemble avec la Fédération pour que ces jeunes trouvent un niveau tant attendu par le peuple congolais afin de mieux représenter notre pays dans les compétitions continentales et internationales ", a dit le président de la ligue remerciant tous les compétiteurs qui se sacrifient pour ce sport.

Soulignons que les champions de Pointe-Noire représenteront la ligue au championnat national prévu du 23 au 26 mars à Brazzaville, a informé le président de la Fédération de la discipline qui a eu la chance de vivre la reprise des activités de badminton à Pointe-Noire.

De son côté, Jean Borel Mahoungou Ncani, président de la Fondation humanitaire et ancien pratiquant du badminton à Metz en France, a félicité ces enfants qui se sont mieux comportés sur le terrain. " Nous sommes très fiers parce que, pour une première participation, ce club jeune de six mois a offert à l'équipe cinq médailles. La fondation qui s'occupe des secours d'urgence est implantée au Congo depuis 2011, mais le club existe à peine six mois.

Nous appuyons les enfants défavorisés à pratiquer le badminton dans certains pays et ce même projet humanitaire nous l'avons amené au Congo afin d'aider ces enfant sans soutien. Actuellement, nous prenons également en charge le payement des frais scolaires de quelques enfants ", a indiqué le président de la fondation. Il a souligné que cette fondation pilote présentement un projet sur le secours d'urgence, notamment la formation des ambilanciers.

Clôturant ce championnat, Joseph Biangou Ndinga a félicité le président de la ligue et celui de la Fondation pour l'organisation de cette première édition de relance dans les bonnes conditions. " Je demande à la ligue de badminton de Pointe-Noire de maintenir cette jeunesse en activité afin de bien défendre notre département au championnat national à Brazzaville ", a-t-il dit, avant d'encourager cette jeunesse à plus d'ardeur et de dynamisme.

Le badiste Pince Zamouyi, double champion et double homme et en mixte, s'est réjoui de ses performances. " Je suis très content de remporter deux médailles et deux trophées pour ma première participation au championnat départemental. Je remercie les responsables de mon club et mon entraîneur pour le soutien et l'encadrement ", s'est exprimé ce jeune talent qui entend représenter dignement la ligue lors du championnat national à Brazzaville.

La liste des champions à l'issue de la compétition

Double hommes

1ers : Prince Bizolo et Prince Zanoyi (Azur), or

2e : Elion et Djos (Club Azur), argent

Double dames

1erès-Kaydelle Malanda et Julie Wafo Manewa (Club Humanis), or

2es - Lisa Taty et Kenette Makosso (Club la Martinière), argent

Mixte

1ers :Prince Zanoyi et Lisa Taty (club la Martinière), or

2es :Raphael et Kaydelle Malanda ( Club Humanis), argent

Simple dames

1eres : Kaydelle Malanda (Club Humanis), or

2es :Triphie Bendo (Club Humanis), argent

Simple hommes

1er : Matounguissa (Azur), or

2e :Prince Binzolo (Humanis), argent