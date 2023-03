Sénégal: Mbour - Impulser la culture comme un levier de développement économique et social - La collectivité Mandingue s'investit

La Collectivité Mandingue de Mbour, par la voix de son secrétaire général (Sg), Mamadou Aïdara Diop, est revenue sur les grands axes de ses orientations pour faire de la culture un élément de développement local. A l'en croire, vivre une culture ne se résume pas à chanter et à danser.

Mais, c'est aussi mettre en avant des compétences avérées pour une exploitation efficiente et les transformer en des acteurs pouvant vivre de leur art. Cette déclaration a été faite en marge d'une cérémonie de "Sargal", organisée par la Commission des sages de la Collectivité Mandingue dont un des leurs, Mamadou Diaboula. Administrateur civil à la retraite, un des membres de cette commission, M. Diaboula a été honoré par le président de la République, dans un groupe de 71 Sénégalais décorés au titre de Grand-Croix de l'Ordre du Mérite. Par conséquent, les sages ont convenu de le fêter par des prières et lecture de Coran.

Pour le secrétaire général de la Collectivité Mandingue, Mamadou Diaboula a fait l'unanimité et les sages ont convenu de l'auréoler, dans le but de travailler à la cohésion des Mandingues.

Selon ses propos, la Collectivité Mandingue est créditée d'un certain nombre d'initiatives ces trois dernières années, en plus de celles prises par l'ancienne équipe dirigeante, pour faire de la ville, par la culture, une plateforme pour le développement économique et social.

En effet, il a fait part d'un projet de construction d'un écomusée, d'un Centre d'interprétation, point d'attraction, d'animation et de découverte pouvant accueillir des touristes. En plus, le Sg a relevé des avancées notables enregistrées concernant l'étude d'impact du "Septembre Mandingue". Selon lui, dans quelques semaines, les résultats vont être publiés et partagés avec les autorités administratives, pour essayer de tirer le maximum de revenus pouvant être réinvestis dans l'éducation et la santé.