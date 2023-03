Algérie: Commerce - Des instructions pour faciliter la sortie des marchandises au niveau des ports

ALGER — Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, a tenu une réunion de coordination pour débattre des questions relatives au secteur, lors de laquelle il a donné des instructions pour faciliter la sortie des marchandises au niveau des ports, a indiqué lundi un communiqué du ministère.

Lors de cette réunion tenue dimanche au siège du ministère en présence des cadres et directeurs du secteur, et des responsables des entreprises et organismes sous tutelle, M. Zitouni a donné un série d'instructions portant essentiellement sur "la libération des marchandises et des équipements au niveau des ports, destinés aux usines notamment ceux bénéficiant de licences d'importation", ordonnant également de "faciliter la sorite des marchandises des opérateurs économiques et de ne pas entraver leurs intérêts outre la simplification des démarches administratives en faveur des opérateurs économiques", précise le même communiqué.

S'agissant des préparatifs relatifs au mois sacré de Ramadhan, le ministre a insisté sur "l'intensification des efforts pour l'approvisionnement des marchés en produits de large consommation notamment l'huile et la semoule", en associant les acteurs et les partenaires, organisations et associations professionnelles", ajoute la même source.

Il a également ordonné "le déchargement immédiat des stocks des fruits et légumes notamment l'oignon en vue de faire baisser ses prix sur le marché outre le contrôle de l'approvisionnement des marchés de proximité dont le nombre est de 551 à ce jour". Il s'agit également de garantir l'engagement des commerçants et des opérateurs économiques à réguler les prix et à lutter contre la spéculation".

M. Zitouni a également appelé à présenter des statistiques exactes à l'opinion publique nationale.