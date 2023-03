Algérie: Judo/Open Africain d'Alger - L'Algérie sacrée avec 25 médailles

ALGER — La sélection algérienne de judo (messieurs et dames) a remporté l'Open africain d'Alger-2023, en s'adjugeant un total de 25 médailles (6 or, 6 argent et 13 en bronze), à l'issue de la deuxième et dernière journée disputée dimanche soir à la Coupole du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf d'Alger.

Après une première journée déjà prolifique, avec une moisson de 13 médailles (5 or, 2 argent et 6 bronze), la sélection algérienne a ajouté à son escarcelle douze (12) autres médailles (1 or, 4 argent et 7 en bronze), lors de la dernière journée de l'Open.

La médaille d'or a été l'oeuvre de Mohamed-Sofiane Belkraa (+100 kg), alors que les quatre médailles d'argent ont été décrochées par Louisa Ichaalal (-78 kg), Achour Deni (-81 kg), Souad Belakhel (-70 kg) et Sonia Aslah (+78 kg).

Les sept médailles de bronze ont été décrochées par Abdallah Fella (-100 kg), Réda Lamri (-100 kg), Mohamed El Mahdi Leili (+100 kg), Samir Mola (+100 kg) et Karima Kachout (-78 kg), Ahmed Rebahi (-81 kg), Djamel Eddine Souilah (-81 kg).

Les médailles algériennes de la première journée ont été remportées par Waïl Ezzine (-66 kg), Faïza Aïssahine (-52 kg), Dris Massaoud (-73 kg), Zina Bouakache (-57 kg), et Belkadi Amina (- 63 kg), alors que les deux médailles d'argent ont été glanées par Imène Rezzoug (-48 kg) et Billel Yagoubi (-60 kg).

Pour leur part, et moins chanceux que leurs compatriotes, Aymen Denni (-60 kg), Rachid Cherrad (-66 kg), Kaïs Moudathir (-66 kg), Djeddi Oussama (-73 kg), Ahmed Mehibel (-73 kg) et Amina Rezoug (-63 kg) se sont contentés du bronze.

Au classement général de l'Open africain d'Alger, la sélection tunisienne a pris la deuxième place avec un total de douze médailles (6 or, 3 argent et 3 en bronze), suivie de l'équipe chypriote avec une médaille d'or et une d'argent.

"Les judokas ayant disputé les finales occupent les premières places au classement mondial de la discipline, à l'image du Mauricien Remy Foye (-90 kg), sans oublier d'autres qui ont remporté des médailles dans les différents tournois de Grand Slam, comme les représentants de Chypre qui ont brillé lors des finales de la 2e journée, en plus de la participation d'autres champions africains", a déclaré à l'APS l'ex-entraîneur national Badreddine Laazizi.

Pour sa part, le sélectionneur national de l'équipe masculine, Meziane Dahmani, a qualifié de "moyen" le niveau technique de la compétition.

"La majorité des judokas manquaient de forme physique et cela revient au nombre important de tournois dont ils ont pris part.", a-t-il souligné.

De son côté, l'Algérien Mohamed Meridja, membre du bureau exécutif de la Fédération internationale de judo (FIJ) et chargé de la gestion des compétitions africaines et internationales, a estimé que "ce qui est important dans de tels tournois, c'est qu'on a vu une rude concurrence entre les judokas. Nous avons suivi des combats où les judokas avaient un bon niveau. Nous avons remarqué la motivation et l'enthousiasme chez les judokas pour atteindre la finale et remporter le titre".

Pour lui, "notre objectif, en tant que Fédération africaine de Judo est d'avoir le plus grand nombre de compétitions africaines et aider en particulier les pays à participer à une compétition organisée par un pays voisin et réduire les coûts du voyage pour permettre aux vainqueurs d'obtenir 100 points au classement mondial. Le nombre de participants n'a pas été aussi important par rapport aux tournois internationaux du Grand Slam (1000 points) et les Masters (plus de 1500 points) qui enregistrent une forte présence de judokas distingués. Si nous parlons du niveau technique des combats, le niveau était juste africain".

Au total, 162 judokas (109 messieurs et 53 dames) représentant 27 pays, ont pris part à cet Open Africain d'Alger, dont certains venus d'Europe, notamment, de France, de Bosnie Herzegovine, de Malte et de Grande Bretagne.

La compétition a été précédée de l'Open Africain de Tunis, disputé il y a une semaine, où la sélection algérienne avait glané 17 médailles (3 or, 2 argent et 12 bronze), terminant deuxième au tableau général, derrière le pays hôte, ayant pris la première place avec ses 4 médailles d'or, 1 argent et 4 bronze, au moment où le Sénégal avait complété le podium, avec 2 or, 1 argent et 1 bronze.

La sélection algérienne avait engagé un total de 43 athlètes à l'Open de Tunis : 28 messieurs et 15 dames, alors que le nombre total des participants était de 208 judokas (123 messieurs et 85 dames), représentant 38 pays.