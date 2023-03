Ile Maurice: Humour - Au mercato du rire

Remue-ménage dans le monde de l'humour. D'un côté : le retour de Miselaine Duval, comédienne, auteure, metteure en scène à l'ex ABC, Rose-Hill après deux ans au Canada. Le couple Mario et Maria, qu'elle forme avec le comédien Didier Anthony, reprend du service ce weekend dans la nouvelle pièce des Komiko. D'un autre côté, Alexandre Martin a quitté une nouvelle fois les Komiko pour prendre son envol après 25 ans de carrière. Il réunit 17 comédiens dans Ah Kew in love au Caudan Arts Centre, le 1eᣴ et 2 avril.

Miselaine Duval: "Je ne pouvais pas rentrer avant pour des raisons de santé"

Nouveau départ. Pendant le confinement - dont huit mois dans un appartement à Montréal - Miselaine Duval a su faire exister le personnage de madame Monique. Après deux ans au Canada, la comédienne, auteure, metteure en scène, directrice de Karavann Events et cheffe d'orchestre de Komiko est de retour à Maurice.

"Je ne pouvais pas rentrer avant à cause de mes graves ennuis de santé", confie-t-elle. Entre 2020 et 2022, Miselaine Duval a vécu des moments difficiles. D'abord sur le plan personnel, avec séjour à l'hôpital. Mais surtout professionnel, avec la fermeture du Komiko Comedy Art Club à Bagatelle, en juin 2021 après une accumulation d'impayés, suite aux interdictions de rassemblement à cause du Covid-19. "Fermer la salle à Bagatelle est l'une des plus grandes tristesse de ma vie", avoue Miselaine Duval. Qui a dû suivre un cortège d'emprunts, de moratoires pour payer le loyer, de vente de biens "alors qu'on ne pouvait pas travailler. Moratoire voulait dire dette. Nous avions mis toutes nos ressources à Bagatelle. Je suis triste pour l'avenir du théâtre à Maurice, nous n'avons pas eu d'aide du ministère des Arts et du patrimoine culturel. On m'a donné un rendez-vous et on a facilité un emprunt auprès de la Banque de développement. On m'a aussi dit que si les autorités aident Komiko, il lui faudrait aider tout le monde. Les structures qui auraient pu nous soutenir ne l'ont pas fait. Ce n'est pas grave, je continue ma route". Perdre la salle à Bagatelle, a été synonyme de retour à l'ex-ABC à Rose-Hill. "On savait qu'on pourrait rester vivant", affirme Miselaine Duval.

Reboostée, elle attaque la prochaine phase. Le remboursement des impayés du Komiko Comedy Art Club a été échelonné sur cinq ans. En même temps, Karavann Events doit s'acquitter du loyer de l'ex-ABC de Rose-Hill. Une nouvelle pie démarre vendredi (voir hors texte). Une tournée des Komiko est prévue au Canada vers septembre. Et Miselaine Duval envisage de marquer ses 40 ans de carrière. "J'ai commencé à 12 ans. J'en ai 52 maintenant."

Pendant que Miselaine Duval se faisait soigner au Canada, c'est son frère Wesley et Marvin Anthony qui ont fait tourner Komiko. Wesley Duval explique que le retour à l'ex-ABC, après l'avoir occupée pendant sept, "c'est comme la bicyclette, ça ne s'oublie pas". Si "une bonne partie du public a suivi, avant la pandémie une pièce restait à l'affiche pendant six semaines, maintenant c'est seulement pour trois semaines. Cela nous demande plus de créativité".

L'après-Komiko l Alexandre Martin: "J'ai un public qui me suit"

Ah Kew in love est à l'affiche au Caudan Arts Centre le samedi 1er et le dimanche 2 avril. C'est la nouvelle aventure du comédien Alexandre Martin. Autour de lui, 18 comédiens dont d'autres figures connues de l'humour : Mamie Kloune et les frères Ludovic et Denis Félicité, avec qui il avait monté les Trioco, de 2003 à 2010.

Ces comédiens se retrouvent suite au nouveau départ d'Alexandre Martin des Komiko. Depuis, il a créé la société Martin's Prod et réunit des freelance.

Pourquoi le comédien a-til à nouveau quitté les Komiko après la parenthèse Trioco de 2003 à 2010 ? Alexandre Martin a fêté ses 25 ans de carrière l'an dernier. Il avait proposé un one man show à cette occasion. "Je suis l'un des membres fondateurs des Komiko. J'ai toujours eu envie d'avoir ma compagnie et organiser des soirées. A l'époque je manquais d'expérience. Aujourd'hui je suis prêt".

Alexandre Martin a vécu les difficultés financières des Komiko de l'intérieur. Elles ont mené à la fermeture du Komiko Comedy Art Club à Bagatelle. A-t-il eu des craintes avant de se lancer dans ce secteur d'activité ? "J'ai confiance. J'ai un public qui me suit. Les comédiens qui sont dans Ah Kew in love ont eux aussi un public."

Martin's Prod ce n'est pas que des spectacles et des soirées, mais aussi une série sur TikTok et Facebook, où l'on suit le personnage de Solange, incarné par Mamie Kloune. Un nouvel épisode est mis en ligne le vendredi soir. Il y en a cinq pour le moment. "Je suis satisfait des réactions qu'on a eu jusqu'à l'heure".

Alexandre Martin souhaite aussi être "plus un guide, pas un professeur", pour les jeunes qui souhaitent se lancer dans l'humour. Il envisage de lancer des ateliers de théâtre dans deux mois. Et d'être présent en numérique, à défaut de salles.

Hommage à Christian Theodorine

Le personnage d'Ah Kew a d'abord été joué par le regretté Christian Theodorine, rappelle Alexandre Martin. "C'est Christian Théodorine qui m'a donné envie d'être humoriste". Avec les Trioco, le comédien avait déjà repris ce personnage "inpe bitor, ki koz brit ar dimounn". Dans Ah Kew in love, le personnage évolue. "J'ai voulu montrer qu'il peut aussi être sensible".

Le retour de Mario et Maria

Est-ce que tu m'aimes encore ? Question existentielle du couple Mario et Maria joué par Didier Anthony et Miselaine Duval. Dès ce vendredi 24 mars, ils reprennent ces personnages découverts dans Ti m'aimes ? Cette fois, le couple se remet en question. Est-ce pour se séparer ou pour mieux repartir ? A voir à l'ex ABC à Rose-Hill.

Le départ d'Alexandre Martin

"Dans l'histoire d'une troupe, il y a des hauts et des bas. Il y a des nouveaux qui veulent profiter du système. Il y a ceux qui ont mal agi. Il y a ceux qui nous ont trahis", lâche Miselaine Duval à propos des départs de comédiens de la troupe des Komiko. Avant de lancer : "je ne suis propriétaire du talent de personne. Komiko a été une école d'opportunités. Certains se sont dit : 'Komiko pe mor, sakenn inn rod so bout'. Dommage que l'on n'ait pas compris que c'est ensemble qu'on peut avancer. On nous dit que Komiko c'est une famille. Dans une famille aussi il y a des coups bas."