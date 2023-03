Ile Maurice: Jean-François Nellan - 'Rien de nouveau pour les Chagossiens dans les négociations'

Soulagé ou sceptique après le premier round de "négociations constructives" entre Maurice et le Royaume-Uni sur les Chagos ?

Nous stagnons toujours. Il n'y a rien de nouveau annoncé, mis à part que cela avance des deux côtés. Les négociations sont constructives entre les deux pays, alors qu'elles devraient l'être pour ce peuple indigène avant tout. Il ne suffit pas de parler de relogement évasivement pour dire que c'est avantageux pour les Chagossiens.

Les Chagossiens ont-ils, comme souhaité, été partie prenante de ces négociations tenues les 23 et 24 novembre 2022, les 11 et 12 janvier et les 23 et 24 février 2023 ?

Des représentants de différents groupes de la communauté ont été invités, le 9 février, à ce que le gouvernement britannique appelle un "engagement". Cependant, nous ne sommes pas dupes, ceci ne peut être qualifié de vraie consultation pour diverses raisons. D'ailleurs, nous allons envoyer une lettre collective au nom de la communauté pour exprimer notre insatisfaction. L'organisation Human Rights Watch a fait ressortir dans son rapport que le peuple chagossien doit être au coeur des négociations. Ce qui fait que nous ne devrions pas seulement nous contenter d'une simple invitation à une réunion qui, vraisemblablement, n'avait rien d'une consultation.

En tant que descendant chagossien, vous avez déjà exprimé le souhait de travailler à Diego Garcia, qui continuera à abriter la base militaire conjointe du Royaume-Uni et des États-Unis. Mythe ou bientôt réalité pour ceux qui, comme vous, y aspirent toujours ?

Tout comme moi, beaucoup de descendants chagossiens ont aussi exprimé ce souhait. C'est un objectif sur lequel nous militons beaucoup et nous nous sommes bien fait entendre là-dessus. Il y a eu certaines volontés de changer cela mais nous attendons du concret dans la pratique. Avec le relogement envisagé, ça ne doit surtout plus être un mythe. Les Chagossiens sont tout de même des belongers de leur terre natale, le droit d'y travailler doit leur revenir avant tout autre étranger. Plus question que des Mauriciens qui y travaillent continuent de blesser les natifs chagossiens en leur disant : "Tu as eu un passeport, tu veux quoi de plus ? En attendant, c'est moi qui mange tes limons ici."

Combien de Chagossiens installés au Royaume-Uni feront leurs valises pour aller vivre aux Chagos ?

Un nombre incalculable de membres de la communauté souhaite de tout coeur aller vivre aux Chagos. Il ne faut pas écouter les personnes qui disent que les jeunes sont davantage intéressés à vivre au Royaume-Uni ou de mauvaises langues sur les réseaux qui disent que ceux qui sont au Royaume-Uni ne changeront pas leur mode de vie pour aller décortiquer des noix de coco. Si la plupart d'entre nous sommes au Royaume-Uni, c'est parce que le système dans lequel nous vivions à Maurice ne nous ne convenait pas pour un meilleur avenir.

Qu'attendez-vous concrètement de l'accord qui pourrait découdre des négociations "dans les mois à venir" ?

Nous attendons bien sûr le droit de retour mais pas que pour les natifs, pour toutes les générations. Nous espérons des réparations envers ce peuple indigène, comme vous avez pu le voir dans la demande de révision judiciaire de Madame Bernadette Dugasse (NdlR, née à Diego Garcia et membre fondatrice de Chagossian Voices) et comme recommandé par Human Rights Watch. Nous attendons aussi que notre droit d'autodétermination, dont nous avons été privés par le gouvernement mauricien, nous soit restitué et soit respecté par les deux États. Les Chagossiens ont un droit souverain.