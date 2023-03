Afrique de l'Ouest: Le CORAF mise sur la formation pour la réduction de l'écart entre les sexes dans la recherche sur l'agriculture

Dr Mariama Maïga, Conseillère régionale Genre du CORAF lors de l'ouverture de l'atelier sur le leadership des femmes dans l'agriculture et la recherche sur le climat, le lundi 20 mars 2023

Le Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement agricoles (Coraf) dit être convaincu que la réduction de l'écart entre les sexes dans la recherche sur l'agriculture et le climat nécessite le développement de partenariats.

Ceci, afin de mettre en commun les synergies pour les plus grands impacts de la représentation et de l'avancement des femmes scientifiques tout en influençant les politiques pour une agriculture inclusive et intelligente face au climat.

La Conseillère régionale Genre du Coraf, Dr Mariama Maïga l'a fait savoir à l'ouverture des travaux de l'atelier de cinq jours, ce lundi 20 mars 2023 à Dakar, sur le leadership des femmes dans l'agriculture et la recherche sur le climat.

Un conclave dont le but est de s'attaquer aux goulots d'étranglements qui expliquent la sous-représentation des femmes dans la recherche agricole et leur faible taux d'avancement par rapport aux hommes chercheurs dans la recherche et le développement agricoles en Afrique.

Une tendance que le think tank veut inverser en brandissant des rapports qui confirment que les femmes sont moins représentées dans la recherche agricole et progressent moins vite que les hommes.

Selon toujours Dr Maïga, ces études soulignent que la progression vers des postes de direction et de prise de décision pour les femmes dans la recherche sur le climat et l'agriculture reste un défi majeur. « Les femmes sont confrontées à des problèmes de recrutement, de rétention et d'avancement dans les systèmes de recherche », a-t-elle dénoncé.

Seul 25% de scientifiques agricoles femmes en Afrique

Dans cette dynamique, une autre étude rapporte que les femmes ne représentaient que 25% des scientifiques agricoles en Afrique au cours de la dernière décennie.

Avant de déceler une proportion beaucoup plus faible des décideurs sur l'agriculture et le changement climatique aux niveaux institutionnel, national et niveaux mondiaux.

Dr Mariama Maïga se désole du fait que la représentation des femmes dans la prise de décision et les niveaux de direction se situe autour de 10 à 20 %.

CORAF Photo de famille atelier sur le leadership des femmes dans l'agriculture et la recherche sur le climat, le lundi 20 mars 2023

A l'en croire, les femmes sont en minorité dans de nombreuses organisations internationales et nationales consacrées à la recherche agricole, y compris dans les centres du CGIAR, les instituts de recherche régionaux et nationaux et les universités.

Les efforts et les investissements compromis

Devant cette situation peu enviable des femmes qui s'investissent dans la recherche en agriculture, la Conseillère en Genre du Coraf souligne que l'écart entre les sexes dans la recherche et le développement agricoles, face au changement climatique, compromet les efforts et les investissements vers un système alimentaire durable et inclusif, pour répondre à la demande alimentaire des populations.

Selon Dr Keïta, le Conseil reconnaît que la libération du potentiel de l'agriculture africaine repose sur l'autonomisation des femmes et des jeunes dans les systèmes de recherche et de vulgarisation agricoles et climatiques.

A l'en croire, le Coraf s'est engagé à travers divers projets à investir dans l'enseignement des sciences agricoles pour les femmes et les jeunes chercheurs, à mener l'avance et l'innovation dans le système de recherche et de vulgarisation agricole et climatique.

Elle fait savoir que des milliers de femmes et de jeunes ont bénéficié de bourses de maîtrise et de doctorat en recherche agricole et climatique, à travers divers projets soutenus par le Coraf.

Pour n'en citer que quelques-uns, poursuit-elle, le Projet de Productivité Agricole en Afrique de l'Ouest (Ppaao) a enregistré 30% de femmes bénéficiaires, 43% pour le projet Capacité de Recherche Agricole pour le Développement (C4R4D), 36% pour le Projet Convention UEMOA, etc.

C'est sur cette lancée qu'elle informe qu'en collaboration avec AWARD et la Fondation Agropolis, le Coraf a contribué activement au lancement du chapitre francophone du programme AWARD, qui se développe et soutient le renforcement des capacités scientifiques et de leadership des chercheuses, combler l'écart entre les sexes dans la recherche sur l'agriculture et le climat, dans les pays francophones.