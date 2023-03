Cote d'Ivoire: Patrick Achi - " Avec le Président Alassane Ouattara, nous avançons dans la lumière "

" (...) Oui, grâce à S.E.M. le Président Alassane Ouattara et aux efforts des millions d'Ivoiriens, la paix règne à nouveau dans notre pays, là où personne ne l'aurait imaginé, il y a un peu plus d'une décennie. Les progrès de notre développement étonnent le monde entier.

Depuis qu'il est là, le Président Alassane Ouattara ne se contente pas de vaines paroles. Avec lui, pas de grandes déclarations non suivies d'effets, mais des actes et des promesses tenues, des actions fortes pour notre pays, des actions fortes pour tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes.

Les raisons de lui rendre hommage : la paix retrouvée, la cohésion sociale face à de grands défis nationaux et internationaux. La reprise du cours et sa marche normale vers le progrès et le développement dans une Côte d'Ivoire solidaire plus que jamais. Une Côte d'Ivoire devenue à nouveau un centre de rayonnement sous régional et continental promis à nouveau à un avenir radieux.

Le Président de la République a témoigné de son attachement au bien-être de ses concitoyens en accroissant leur pouvoir d'achat, celui, non seulement des populations, des producteurs, mais également des fonctionnaires.

Il a, grâce aux différentes rencontres, permis que la paix revienne à nouveau et que l'atmosphère sociale s'apaise. Il a pris la mesure de l'importance du bien-être social dans la stabilité et le développement du pays.

Chers frères et soeurs,

Le pays tout entier est en chantier. Un réseau routier qui totalise aujourd'hui 7 500 km de routes bitumées, contre 6 500 km en 2011, avec 2 000 km qui sont en cours de réalisation.

Braves populations de l'Indénié-Djuablin, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara a inscrit votre région dans ses priorités en matière de développement régional. De nombreuses réalisations en sont la parfaite illustration. Je voudrais rappeler à nos souvenirs les travaux routiers et les travaux d'eau, ainsi que les réalisations d'échangeurs, de ponts et d'électrification. Une région électrifiée aujourd'hui à un taux de plus de 98 %.

L'approvisionnement en eau potable pour plus de 20 milliards de Francs CFA. La construction et la réalisation de centres de santé. Un vaste programme de construction et de réhabilitation d'établissements scolaires et d'une université.

Sur le plan du développement industriel, la construction d'un bassin d'emploi sous régional et la mise en place de Plusieurs zones industrielles au niveau régional, dont Abengourou sera bénéficiaire au titre de la transformation agro-industrielle.

Cette politique vise à une véritable transformation structurelle de l'économie pour apporter une valeur ajoutée.

Avec S.E.M. le Président Alassane Ouattara, nous sommes sortis de la nuit sans fin, dans laquelle les crises nous avaient plongés.

N'ayons pas peur de le dire : depuis plus d'une décennie, grâce à l'action S.E.M. le Président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire est sortie de la nuit. Le Président de la République a su relever sa dignité comme le clame notre hymne, déployer les ailes de notre nation, la faire avancer sur le chemin de la croissance, reléguant les fantômes et les affres d'hier dans un passé révolu.

Avec S.E.M. le Président Alassane Ouattara, nous avançons dans la lumière.

Donc vous avez eu raison de vous Rassembler ici pour lui rendre hommage, pour le remercier pour ce qu'il a fait pour toute la Côte d'Ivoire, pour tous ses frères et soeurs, pour tous ses enfants, pour le remercier pour ce qu'il a fait pour votre ville et votre région.

Je me souviens que lors des travaux de la voirie, alors qu'il n'était prévu qu'une seule voie, qui travers la ville, à la demande des populations, S.E.M. le Président de la République a bien voulu qu'on l'élargisse à 2×2 voies.

Le Président de la République voue une affection spéciale à la ville d'Abengourou. Les projets pour l'Indenié-Djuablin et pour le pays sont encore nombreux dans tous les secteurs d'activité dans une Côte d'Ivoire solidaire.

Populations de l'Indénié-Djuablin, faites confiance au Président Alassane Ouattara.

Aux jeunes tout particulièrement, faites-lui confiance ! Je voudrais vous dire à cette occasion, que toute son attention particulière se porte cette année 2023 sur cette jeunesse.

C'est pour cette raison qu'il a décrété 2023, année de la jeunesse. Cela témoigne de sa volonté politique clairement affichée de la promotion et de l'insertion des jeunes, condition indispensable à la stabilité, au progrès, et à l'émergence de générations toujours mieux formées, toujours plus aguerries, toujours mieux préparées à faire face aux défis de leur temps. Tout sera fait pour créer un cadre propice à l'éclosion de leur talent et à leur établissement.

Ici, dans l'Indénié-Djuablin, les jeunes, je peux vous le dire, faites confiance au Président de la République !

Chers parents,

Tous ces succès et cette réussite que nous vivons aujourd'hui ne peuvent être le fruit du hasard.

Derrière cette oeuvre magistrale, force est de lire la main d'un architecte de génie.

En effet, pareille prouesse est rarement l'oeuvre d'un homme ordinaire. Si l'on n'est pas doué de talents tout particuliers, il vous est quasiment impossible d'atteindre de tels objectifs en un temps aussi court. Au cours de ces décennies écoulées, il nous faut tous reconnaitre que les obstacles furent nombreux, mais il a su les franchir un à un avec le calme, la sérénité et la sagesse qui sont la marque des grands hommes.

Nous devons tous, aujourd'hui, admettre que ce second miracle que notre pays est en train d'accomplir, est la rencontre de l'aspiration d'un peuple avec le destin d'un homme aux qualités exceptionnelles.

Si vous n'êtes pas doté de qualités toutes particulières telles que l'anticipation, le courage, l'empathie, la rigueur, un sens exceptionnel des responsabilités, un esprit de sacrifice, de sacerdoce qui vous conduisent irrémédiablement au don de soi, si vous n'êtes pas à même de voir toujours plus loin et plus grand, si vous n'avez pas le sens du dépassement de soi, alors vous ne pourrez jamais accomplir ce qu'il a fait.

Mais toutes ces qualités qui pour certains sont des dons ne peuvent s'exprimer sans la dose d'efforts, de travail inlassable qui l'accompagne. Aujourd'hui, ces mots peuvent même paraitre insuffisants ou insignifiants tant les oeuvres elles-mêmes, qu'aucune main ne peut cacher du regard, parlent pour lui.

Chers cadres, chers jeunes, chères soeurs, chers frères,

Quand la providence vous fait la grâce à un moment de votre histoire d'avoir un homme d'exception, la seule attitude de bon sens, est d'abord de s'avoir s'unir et de rester soudés derrière ce guide dont le regard voit loin dont la main ne tremble pas et dont le pas est sûr. Car l'histoire ne donne pas toujours cette chance deux fois.

Aujourd'hui, plus qu' hier, au moment, où notre pays fait face à des défis de toute sortes, sécuritaires et économiques, nous devons plus que jamais rester unis, ici même dans la région de l'Indénié-Djuablin, parce que la poursuite du développement est notre crédo, parce que le destin des futures générations est notre ambition, nous devons plus que jamais être unis, mais au-delà dans tout le pays, faire bloc derrière notre Chef, notre guide, dont les capacités et le leadership ont été prouvés et qui saura aujourd'hui comme demain nous conduire sur le chemin de la prospérité et du bonheur.

Le célébrer en pareille circonstance est donc normal. C'est l'évidence même, c'est pour cela que je voudrais encore une fois de plus saluer tous les filles et fils de la région à l'initiative de cet hommage et leur dire qu'ils sont sur la bonne voie et la seule qui vaille, celle du développement de l'Indénié Djuablin.

A la cour royale, j'ai prêté attention aux explications du symbole que représentaient les cannes qui m'étaient présentées. Et l'une de ces cannes montrait le symbole et le sens de la rencontre d'aujourd'hui. Celui d'un homme qui se voyait poussé sur un arbre afin d'arriver au bout et au sommet.

Je voudrais remercier les chefs, qui au-delà des mots que je prononce et qui ne peuvent pas mieux que ce symbole exprimer le sens de notre présence aujourd'hui. Je voudrais les remercier d'avoir compris tout ce sens et prier Dieu afin que nous tous, cadres, fils et filles de cette région et du pays tout entier, nous puissions regarder attentivement cette canne et en comprendre le sens. Et cela doit naturellement commencer là, où on a vu cette canne.

Il faut donc pousser cet homme vers cet arbre qui s'appelle le développement. Cet homme exceptionnel, oui, vous avez raison ; il faut le pousser sur l'arbre et c'est pour cela que pour rappeler cela à notre temps, cette canne est très importante. Regardez-la bien, cette canne, ce tronc représente le développement et le Président est celui qui nous hisse vers le sommet de ce développement et les Chefs nous demandent de le pousser.

Symboliquement, cela signifie qu'il faut regarder dans la direction des élections qui approchent, de demander à nos parents de regarder dans la direction, où le soleil se lève.

Parce qu'ils aiment l'Indénié-Djuablin, parce qu'ils aiment leur pays, parce qu'ils recherchent la poursuite d'un environnement de paix et un leadership éclairé seul capable de poursuivre ce développement exceptionnel qui ne doit plus jamais s'arrêter. Ni en Côte d'Ivoire ni dans l'Indénié-Djuablin. L'heure actuelle, est l'heure de l'union, de l'union des fils et des filles, pour qu'ensemble, conscients des enjeux d'aujourd'hui, mais de demain, de celui du futur de nos enfants, des générations à venir, nous sachions dépasser nos égaux, nous sachions nous dépasser nous-mêmes.

Le Président nous en donne l'exemple. Pour nous orienter vers ce qui compte le plus.

Ces infrastructures que vous avez demandées, ces doléances que vous avez faites, vous vous en irez pour les laisser derrière vous. C'est le sens du combat que vous menez. Et si c'est vraiment le cas, ce que nous oeuvrons, doit être plus important que tout. Et c'est le cas, alors la réalisation de ces oeuvres doit nous importer plus.

Il faut dépasser les ambitions personnelles au profit de l'intérêt général d'une région. Ce que des générations avant vous ont fait et qui montrent l'exemple.

Je voudrais donc dire qu'au-delà de l'amour pour notre pays, j'invite tous nos frères et soeurs de l'Indénié-Djuablin à l'unité, à la lucidité et au pragmatisme. Restons sur le chemin derrière notre guide lumineux sur qui nous conduira certainement vers un destin radieux.

La poursuite du chemin avec le guide intrépide qu'est le Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara.

Mesdames et Messieurs,

Chères soeurs, chers frères,

Pour la Côte d'Ivoire, et pour l'oeuvre accomplie en si peu de temps sous le leadership du Président Alassane Ouattara, pour sa vision et son ambition pour notre beau pays, engageons-nous, mobilisons-nous autour de lui.

Nous devons mener, à ses côtés, un seul combat, celui de protéger et de faire grandir l'unité et le rassemblement de la Côte d'Ivoire.

Nous devons avoir un seul but, celui de consolider nos acquis, dans la paix, la prospérité ainsi que la fraternité, sans lesquels aucun développement n'est possible.

Vive la région de l'Indénié-Djuablin, paisible et prospère !

Vive les régions soeurs de l'Indénié-Djuablin, fraternelles et solidaires !

Vive la Côte d'Ivoire forte et rassemblée derrière le Président de la République, S.E.M. Alassane Ouattara, notre Guide à tous !