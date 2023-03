Afrique: Les Olympiades pour célébrer les valeurs de la Francophonie et fédérer les cultures

La Journée de la Francophonie, c'est ce 20 Mars dans les pays qui ont le Français en partage. Pour marquer l’événement, l'ESA (Ecole Supérieure des Affaires) et certaines universités privées et aussi publiques du Togo, en collaboration avec l'AUF-Togo (Agence Universitaire de la Francophonie) et son Centre d'Employabilité Francophone, ont lancé ce jour les Olympiades de la Francophonie.

Il s'agit d'un ensemble d'activités intellectuelles et sportives qui réunissent outre des étudiants de l'ESA, ceux de l'Université de Kara, de l'EAMAU, de l'IAEC, de l'ESIBA et de LBS. D'après les explications de l'équipe d'organisation, l'objectif visé à travers cette manifestation est avant tout le " renforcement du partenariat scientifique, culturel et social entre les partenaires locaux de l'agence (AUF, ndlr) ".

Nouveau membre Titulaire de l'UAF, l'ESA, à entendre son fondateur Dr Charles Birrégah, a voulu au travers de cette organisation des olympiades, ensemble avec les autres membres, exprimer toute son adhésion autour de la philosophie de la Francophonie. " Cette année universitaire, nous avons été reçus comme membre titulaire. A cette occasion nous avons accepté abriter les olympiades. Nous partageons les valeurs de la Francophonie, autour de la langue française et fédérer les cultures et énergies, et permettre à la jeunesse estudiantine de s'épanouir.

La langue française est un vecteur qui permet aujourd'hui de construire des ponts entre la jeunesse ". Il espère dès lors permettre durant cette semaine de festivité " permettre un brassage entre les jeunes, célébrer la langue française, construire ce pont autour des jeunes, et faire comprendre que la langue française est un ciment entre les générations ".

Une affirmation de son appartenance et partant des autres membres togolais de l'AUF qui est bien reconnue et appuyée par la Secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, qui dans un message adressée à tous les pays membres.

A la suite de la Secrétaire générale de la Francophonie, le Directeur de l'AUF Togo, Gnon Baba est revenu pour l'occasion sur la place qu'occupe officiellement la langue française dans le quotidien des Togolais. " Avec l'avènement du numérique, les abréviations, langue française est en train de perdre une partie de ses valeurs, notamment dans l'orthographe ", a-t-il fait comprendre, quant à l'état de santé de la langue française. Il en veut pour preuve également l'admission d'un Togolais pour représenter toute l'Afrique de l'Ouest au Concours sur le dictionnaire francophone, le 24 Mars prochain à Paris (France).

Après le lancement de ce Lundi 20 Mars, il est prévu diverses activités dans le cadre des Olympiades, dont le Football, et le Basketball sur les installations de l'ESA Agoè, dans la banlieue Nord de Lomé, et les jeux de Génie en herbe et de l'Art oratoire, à l'Université de Lomé, ainsi qu'un Marathon dans les environs de l'ESA et enfin, un Gala féminin de football entre l'Université de Lomé et l'ESA.

Pour information, l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) a vu le jour il y a de cela 50 ans, autour d'une idée principale, celle de la puissance fédératrice de la langue, et précisément le Français. Aussi, est-il question de promouvoir les valeurs de solidarité et de dialogue des cultures.