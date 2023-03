Algérie: Appel à parachever les préparatifs relatifs à l'organisation des examens scolaires

ALGER — Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed a appelé à parachever les préparatifs relatifs à l'organisation des examens scolaires nationaux/session 2023, a indiqué lundi un communiqué du ministère.

Présidant la clôture des travaux d'une Conférence nationale, tenue les 18 et 19 mars, consacrée à l'évaluation du 2ème trimestre et à la préparation des examens scolaires nationaux et de la rentrée scolaire 2023-2024, M. Belaabed a mis l'accent sur l'impératif d' "arrêter toutes les mesures préparatoires et organisationnelles spécifiques aux examens scolaires nationaux/session 2023".

Le ministre a, également, appelé à l'impératif d'inspecter les centres d'examen et d'assurer toutes les conditions nécessaires au bon déroulement des examens, lesquels sont prévus du 5 au 7 juin pour le Brevet d'Enseignement moyen (BEM) et du 11 au 15 juin pour le Baccalauréat.

Le ministre a, également, chargé les présidents des quatre ateliers, de superviser les commissions nationales en charge des mêmes sujets débattus à l'occasion de la conférence, pour le suivi de la mise en oeuvre des résultats de chaque atelier, l'aplanissement des difficultés et l'élaboration de rapports à lui soumettre, dans l'objectif de concrétiser "davantage d'efficacité et d'efficience".

Le Premier responsable du secteur a, par ailleurs, ordonné de consentir "davantage d'efforts", en vue d'assurer toutes les conditions qui permettent de réaliser une rentrée scolaire réussie, en améliorant les modes de gestion et le système de gouvernance dans la gestion des ressources humaines, financières et matérielles, à travers la consolidation des efforts qui visent à garantir la transparence et la qualité de performance, la rationalisation des dépenses et la promotion de la gestion numérique en pratique quotidienne dans tous les services pédagogiques et administratifs.

Les quatre ateliers en question sont: l'atelier des préparatifs des examens scolaires nationaux/session 2023, l'atelier de l'encadrement pédagogique et administratif et des examens professionnels, l'atelier destiné à fixer les dernières opérations pour la préparation de la prochaine rentrée scolaire, ainsi que de l'atelier consacré à la situation de l'enseignement de la langue amazighe.