Madagascar: Réunion de la CENI - L'opposition claque la porte

La Ceni a tenu un briefing, hier, en son siège à Alarobia, avec les techniciens des partis politiques et de la société civile portant sur l'audit du fichier électoral.

A cet effet, pour garantir un registre électoral national fiable et accepté par tous, la Ceni a prévu avant l'arrêtage provisoire et l'arrêtage définitif des listes électorales un audit des listes électorales et du registre électoral national. Les représentants des partis politiques en général et l'opposition, en particulier, ont attendu que la séance ait débuté avant d'entrer dans la salle de réunion. L'opposition a ainsi fait une déclaration comme quoi, " les gens peuvent encore s'inscrire sur les listes électorales et on va apporter également des amendements sur la liste électorale. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas d'accord ". Juste après la lecture, elle a quitté la salle, pour ne pas dire qu'elle a claqué la porte. Notons que Voninahitsy Jean Eugène a été son porte-parole. Il a été assisté à cette occasion par Zaza Ramandimbiarison, entre autres.

Experts

Pour en revenir à la réunion d'hier, consécutivement au report au 31 janvier 2023 de la fin des visites de ménage dans le cadre de la refonte des listes électorales, l'arrêtage provisoire des listes électorales devrait se tenir le 10 avril 2023. C'est dans ce sens que la Ceni a saisi l'OIF à déployer des experts pour entamer la première phase de l'audit avant l'arrêtage provisoire des listes électorales et l'établissement du régistre électoral national. La deuxième phase de cet audit interviendra avant l'impression des listes électorales définitives. Un comité ad hoc sera mis en place après l'application des TDR de l'audit.

Fiabilité du registre électoral

L'objectif général de l'audit est la vérification qualitative et quantitative des données des listes électorales et du registre national conformément aux dispositions légales et réglementaires et aux normes et standards internationaux, afin d'identifier les éventuelles forces, faiblesses et anomalies, et le cas échéant, de formuler des recommandations à mettre en oeuvre à court, moyen et long terme. Quant au résultat de l'audit, il s'agira de se prononcer sur la qualité, la fiabilité et la crédibilité du registre électoral national. Pour ce qui est de la méthodologie de travail, dans le cadre de la conduite des opérations d'audit, les experts de l'OIF auront accès aux installations techniques et à toutes les données relatives au registre électoral national ainsi qu'au logiciel de traitement des données des électeurs et dresseront les statistiques des anomalies constatées au niveau national et local pour étayer leurs conclusions ou leurs recommandations.