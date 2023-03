Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 21 Mars 2023

Mali : Projet de Constitution- Le Cnsc appelle ses organisations à le voter par un oui massif

Après sa participation à la finalisation du projet de Constitution de la République du Mali remis au président de la Transition, le Conseil National de la Société Civile regroupant toutes les organisations de la société civile malienne a organisé ce lundi 20 mars 2023 une conférence de presse pour faire la restitution de ses travaux au sein de la commission. Lors de cette conférence de presse, le secrétaire général du Conseil National de la Société civile, Siriman Sacko, a affirmé que le projet de Constitution est un « document acceptable ». Selon lui, sur 22 propositions du Conseil, 20 ont été prises en compte par la commission de finalisation. Il a aussi noté des avancées au niveau du préambule, des droit et devoirs, de la précision sur le mariage, la langue, la laïcité, les institutions, la création de la Cours des Comptes, la reconnaissance…(Source : abamako.com)

Niger : Olivier Dubois- Otage au Sahel depuis 2021, a été libéré

Après 711 jours de captivité, le journaliste, collaborateur du « Point », a été libéré. Il avait été enlevé par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), au Mali. Le journaliste français Olivier Dubois a été libéré. Il est arrivé libre lundi à l'aéroport de Niamey, près de deux ans après avoir été enlevé par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM) au Mali, a constaté un journaliste de l'Agence France-Presse. À sa descente de l'avion, Olivier Dubois est apparu souriant et visiblement ému, vêtu d'une chemise blanche ouverte et d'un pantalon beige.

Guinée : Infractions économiques- Face au juge de la Crief Dr Diané plaide non coupable

Après onze mois de détention, l’ancien ministre d’Etat à la Défense nationale sous le régime d’Alpha Condé a comparu le lundi 20 mars 2023, devant la chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF). Dr Mohamed Diané est poursuivi pour « détournement de deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux ». Appelé à la barre, le prévenu a décliné calmement son identité face au juge audiencier, Francis Kova Zoumanigui. Lequel lui a ensuite notifié les charges pour lesquelles il a été renvoyé devant lui. (Source : Africaguinée.com)

Benin: Sort de 4600 migrants à Assamaka- Médecins sans frontières alerte

À Assamaka, au Nord du Niger, près de 4 600 migrants subsahariens qui avaient été expulsés dans le désert par les autorités algériennes évoluent dans des « conditions d’hygiène inacceptables ». « Ils manquent de nourriture, ils manquent d’eau, ils manquent de beaucoup de choses, ils manquent de presque tout », souligne Boulama Elhadji Gori, chef de mission adjoint de MSF dans le pays. Au Niger, Médecins sans frontières (Msf) sonne l'alarme sur la situation critique des migrants subsahariens. Depuis le mois de janvier 2023, après avoir été expulsés dans le désert par les autorités algériennes, 4 600 personnes sont arrivées à pied à Assamaka, une ville de la région d'Agadez, dans le nord du pays. (Source : acotonou.com)

Gabon : Course pédestre la plus rapide d’Afrique- Le « 10 km de Port-Gentil », c’est le 8 avril prochain

Labellisé Road Race Gold, la plus haute distinction décernée par La World Athletics, la 5ème édition du10 km de Port-Gentil sera disputée le 8 avril prochain. 12 000 coureurs y sont attendus.« La 5è édition du 10 KM de Port-Gentil, la course pédestre la plus rapide du continent africain, se déroulera le 8 avril prochain dans la capitale économique du Gabon », a indiqué dans un communiqué l’Office national du développement du sport et de la culture.Pour y participer, il faut se rendre dans l’un des points d’inscription prévus par les organisateurs, à l’instar de celui installé à la Foire Municipale de Port-Gentil, ouvert du lundi au samedi, de 10h à 16h. (Source : alibreville.com)

Burkina Faso : Sissili- Des leaders religieux volent au secours des déplacés internes

L’Association des chefs coutumiers et traditionnels de Léo, a offert le vendredi 17 mars 2023 à Léo, des vivres et des effets d’habillement aux Personnes déplacées internes de la province de la Sissili. C’était en présence du Gouverneur de la région du Centre-Ouest, Boubacar Nouhoun Traoré.La province de la Sissili a enregistré 17 168 Personnes déplacées internes (PDI) à la date du 28 février 2023 du fait de l’insécurité. Ces personnes forcées à quitter leurs terroirs arrivent le plus souvent sans un minimum vital, parce qu’ayant tout abandonné. Cette situation de désolation ne peut laisser indifférents les bonnets rouges du canton de Léo. Le don est composé de 140 sacs de 50 kg de maïs, 10 sacs de 100kg de maïs, 07 sacs de 50kg de riz, 02 sacs de farine de maïs, un bidon de 05 litres d’huile, des effets d’habillement et une somme de 750 000 FCfa (Source : Aib)

Côte d’Ivoire : Paiement des fonds Covid-19- Les entreprises appellent le Chef de l’Etat au secours

Le porte-parole du collectif de plus de 187 Petites et moyennes entreprises (Pme), Hermann Koffi Luc, a lancé le lundi 20 mars 2023, à Abidjan-Cocody, un véritable cri du cœur à l’endroit du Chef de l’État, Alassane Ouattara. Lors d’une rencontre avec la presse à ses bureaux, Hermann Koffi Luc, président du Groupe Lumière Afrique, par ailleurs porte-parole du collectif, a plaidé auprès du Président de la République, Alassane Ouattara, afin qu’il interpelle le président du fonds Covid-19, Antoine Nimba, pour avoir gain de cause. Des promesses faites aux jeunes et grands entrepreneurs pour le paiement des fonds Covid 19 ne sont pas encore respectées. Et pourtant le Président Alassane Ouattara avait ordonné la reprise du paiement des fonds. Ces entrepreneurs qui attendent désespérément les fonds ont décidé de se faire attendre. (Source : Fratmat.info)

Afrique du Sud : Tension politique - Un parti politique appelle à la démission de Ramaphosa

Le parti des Combattants pour la liberté économique mené par le trublion au béret rouge, Julius Malema, a exhorté les Sud-Africains à une journée "pacifique" de grève générale et de manifestations pour exiger la démission du président Cyril Ramaphosa, jugé incapable de remédier au chômage endémique (32,9%), une pauvreté grandissante et une grave crise de l'électricité qui ronge le quotidien. « La décision d'exiger la démission de Ramaphosa doit inclure l'ensemble du Congrès national africain au sein du gouvernement, car il est clair qu'il a mal géré ce pays » a lâché un manifestant. L'Afrique du Sud est lundi matin sur le qui-vive, l'appel à un blocus national par un parti radical de gauche faisant craindre une répétition des émeutes meurtrières de 2021, dans un contexte économique et social toujours en berne. (Source : Euronews)

Kenya : Tension politique- Raila Odinga appelle à manifester encore

L'opposition a dénoncé l'utilisation de gaz lacrymogènes contre le convoi du chef de l'opposition qui a appelé ses partisans à manifester chaque lundi contre la forte inflation et le gouvernement, sur fond d'affrontements entre protestataires et forces de l'ordre. L'opposition a dénoncé l'utilisation de gaz lacrymogènes contre le convoi du chef de l'opposition Raila Odinga qui a appelé ses partisans à manifester chaque lundi contre la forte inflation et le gouvernement, sur fond d'affrontements entre protestataires et forces de l'ordre. (Source : Ap)

Rdc : Kinshasa- Un incendie « maîtrisé » le lundi à l'Immeuble Botour

D'après des témoins de l’incident, quelques locaux ont été touchés par le feu avant qu'il ne soit maîtrisé par les sapeurs - pompiers. Pour l'heure, l'origine de cet incendie n'est pas encore connue mais l'on déplore plusieurs dégâts matériels. Cet immeuble est en proie aux incendies. Abritant également quelques chaines de télévision et des techniciens de vente et de réparation des téléphones cellulaires et des ordinateurs, Botour a plusieurs fois pris feu par le passé. Certains occupants pointent du doigt le raccordement précaire des fils électriques dans ce vieux bâtiment. (Source : Digital Congo)

Tchad : Réconciliation nationale- Des anciens rebelles entrent en politique

Ils sont trois à avoir franchi le pas vers l'action politique : le Front national pour la démocratie et la justice au Tchad fondamental, le Front populaire pour la libération, ou encore Les Patriotes, créé par des transfuges du Conseil de commandement militaire pour le salut de la République. (Source : Presse locale)

Une sélection de Bamba Moussa