Sénégal: Sécurisation des médicaments et exercice de la profession pharmaceutique - Les pharmaciens de Ziguinchor et Sédhiou, en mode audit

Les pharmaciens membres du collectif regroupant les praticiens des régions de Ziguinchor et de Sédhiou ont pris part avant-hier, samedi 18 mars, à Sédhiou, à leur assemblée générale ordinaire de renouvellement de bureau. A cette occasion, ils ont passé à la loupe plusieurs points relatifs au fonctionnement de leur corporation.

Il a été ainsi décidé de mutualiser leurs efforts pour corriger leurs points faibles et densifier les points forts au service des communautés de base. Des partenariats sont ficelés, la solidarité renforcée et le soutien de la région médicale réaffirmée. Dr Ousmane Diatta a été aussi reconduit à la tête dudit collectif.

Cette assemblée générale du collectif des pharmaciens des régions de Ziguinchor et de Sédhiou qui regroupe les prestataires du public et du privé s'inscrit dans la mutualisation des efforts et initiatives en vue d'améliorer l'exercice de la profession jusque dans les coins les plus reculés. " L'objectif, c'est de discuter d'abord entre nous des problématiques de la profession. Se poser des questions à savoir : qu'est-ce qui est fait au niveau de la profession qui est bon et qui mérite d'être amélioré, qu'est-ce qui a été fait et qui n'était pas bon et qu'on peut faire autrement ou à défaut qu'est-ce qu'on n'avait pas fait et qu'on peut faire actuellement ", a fait savoir le président reconduit de ce collectif Dr Ousmane Diatta, à l'issue de cette assemblée générale. Et de poursuivre : " nous avons pensé aussi mettre en place un cadre pour mieux organiser le secteur du médicament. Et cela permet en même temps de renforcer la solidarité entre les confrères et les consoeurs ". La mise en place de partenariats dynamiques a été aussi un point nodal dans le renforcement de leur dispositif " notre premier partenaire est U-IMCEC qui est une structure de micro-finance. Nous sommes tombés d'accord pour qu'on puisse mettre ensemble un plan de travail qui concerne les financements aussi bien les jeunes pharmaciens qui veulent s'installer que les anciens désireux d'améliorer leur prestation. Notre deuxième partenaire, c'est AMSA Assurance car comme vous le savez, en pharmacie l'investissement coûte cher et il y'a lieu de le sécuriser via les compagnies d'assurance ", a relevé Dr Ousmane Diatta, le président du collectif des pharmaciens de Ziguinchor et Sédhiou.

Le médecin-chef de la région médicale de Sédhiou, Dr Amadou Yéri Camara, dit se réjouir de cette synergie des pharmaciens dans la perspective de l'amélioration de la qualité des produits, de leur accessibilité financière et géographique : " l'une des innovations de ce collectif, c'est que cela regroupe aussi bien les prestataires du public que du privé. Cela nous permet de renforcer la qualité du service, le respect de la réglementation notamment en matière de délivrance des médicaments, le respect des coûts des médicaments, les règles d'implantation des officines et les dépôts de pharmacie. Et que l'accessibilité soit améliorée aussi ", soutient-il. Cette assemblée générale a également procédé au renouvellement de son bureau. Et le président Dr Ousmane Diatta en a profité pour rappeler à l'intention des populations l'utilisation judicieuse des médicaments dont l'accès ne tient pas qu'au pouvoir d'achat du client mais seulement de la légalité d'en disposer quand il le faut.