Sénégal: Le Professeur Mary Teuw Niane se déclare candidat à la présidentielle de 2024

Dakar — Le Professeur Mary Teuw Niane, président du Mouvement pour la transformation nationale (MTN-Motna), a déclaré, lundi à Dakar, sa candidature à l'élection présidentielle de 2024 et se veut un candidat "de l'éthique, de la compétence, de l'expérience, de la solidarité".

"Ce lundi 20 mars 2023, je m'adresse à chaque Sénégalaise et Sénégalais, du Sénégal et de la Diaspora, pour déclarer solennellement ma candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024, pour un Sénégal de vérité, de prospérité, de Ngor, de Jom, de Kersa, de Fulla et de Fayida", a-t-il annoncé lors d'une conférence de presse.

"Je suis le candidat du Sénégal de l'éthique, de la compétence, de l'expérience, de la solidarité entre toutes les couches de la population, de la valorisation de notre identité culturelle, de la confiance en nous-même, du Sénégal qui se construit dans la paix et l'unité", a-t-il ajouté.

Le président du MTN-Motna a souligné que "le moment est venu de changer résolument de cap, de choisir le candidat de la vérité, de la dignité, de la connaissance et de l'honneur" qu'il incarne.

M. Niane estime qu"'il faut faire de la politique pour avoir de la prise sur son destin, celui des siens, en pensant le bien et à le faire aussi (...), parce qu'en ne le faisant pas, c'est la politique qui va faire de lui et de ses enfants ce que, probablement, il ne souhaite pas".

"Il faut faire de la politique pour convaincre les déçus des politiciens de conserver leur confiance, d'avoir foi en la politique et à sa capacité à porter des changements, à être porteuse de sens et d'espérances", a dit l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur et ancien président du Conseil d'administration de Petrosen.

Mary Teuw Niane dit avoir "l'intime conviction que le meilleur futur pour le Sénégal se construira en rassemblant tous les Sénégalais, sans exception (...) autour d'un programme transformateur pour un Sénégal aux relations sociales pacifiées, aux institutions dignes et respectées, dans un projet collectif et solidaire afin que renaissent la confiance en notre pays et l'espoir dans un futur meilleur".

Il s'est engagé à "réformer en profondeur tous les secteurs devant amener le Sénégal vers un développement durable à travers des consensus forts de façon à impulser des changements dans le cours des choses".

Mary Teuw Niane a insisté sur le respect des institutions. "Nous avons le devoir de respecter les institutions parce que nous sommes dans un pays en construction. Et nous n'avons pas le droit de mettre un frein à ces étapes de construction", a-t-il dit.

L'ancien ministre de l'Enseignement supérieur a déclaré que son parti ne travaillera qu'avec ceux qui seront capables de se conformer aux "valeurs de culture et de civilisation". "Nous ne sortirons pas de ces trois valeurs. Parce que nous pensons que si nous voulons reconstruire le Sénégal, on ne pourra le faire que sur ces trois principes essentiels, à savoir la culture, la connaissance et la paix", a ajouté le président de MTN-Motna.